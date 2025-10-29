Pumpkin Spice: Descubre la mezcla de especias que empezó con una monja medieval

El Pumpkin Spice envuelve la época de Halloween y tiene una historia de siglos, entre monasterios y modernas cafeterías

¿Sabías que la esencia que da vida al famoso Pumpkin Spice tiene sus raíces en una santa de la Edad Media? Santa Hildegarda de Bingen, una monja y visionaria del siglo XII, ya recomendaba en sus escritos sobre bienestar una combinación de canela, nuez moscada y clavo. Aunque ella nunca lo llamó así, esta mezcla es considerada la inspiración histórica del aroma que hoy asociamos con el otoño.

Siglos después, los colonos en Estados Unidos popularizaron esa misma combinación de especias para su tradicional pumpkin pie, y en los años 30, empresas como McCormick comenzaron a venderla como "Pumpkin Pie Spice". Pero el boom global llegó en 2003, de la mano de Peter Dukes en Starbucks, quien creó el icónico Pumpkin Spice Latte (PSL), la bebida que convirtió este sabor en un fenómeno mundial.

Un dato curioso: La mezcla de especias "pumpkin spice" no contiene calabaza. Es solo la combinación de canela, jengibre, nuez moscada, clavo y a veces pimienta de Jamaica. Es el toque secreto que da ese aroma a "calabaza horneada". La calabaza en puré se añade después en recetas como el famoso latte, para darle cuerpo y sabor completo.

Así, cada vez que disfrutas de un PSL, estás saboreando un pedacito de historia, desde la sabiduría de una monja medieval hasta la innovación de una cafetería moderna.

Receta Casera de Pumpkin Spice Latte

Para la mezcla de especias (pumpkin spice): 2 cucharadas de canela; 1 cucharadita de jengibre; 1 cucharadita de nuez moscada; 1/2 cucharadita de clavo de olor; 1/4 de cucharadita de pimienta de Jamaica (opcional).

Para el latte: 1 taza de leche entera (o tu leche vegetal favorita: avena, almendra o coco funcionan maravillosamente); 1 cucharada de puré de calabaza puro (100 % calabaza, no el relleno para pay que ya tiene especias); 1-2 cucharaditas de azúcar, miel, jarabe de arce o al gusto; ½ cucharadita de la mezcla de especias Pumpkin Spice (o al gusto); ½ cucharadita de extracto de vainilla; 1 shot de café expreso (o ½ taza de café fuerte).

Instrucciones

Prepara la mezcla de especias: En un bowl pequeño, mezcla bien la canela, el jengibre, la nuez moscada, el clavo y la pimienta de Jamaica. ¡Ya tienes tu pumpkin spice casero! Puedes guardar el resto en un frasco hermético. Calienta y mezcla la base: En una cacerola pequeña a fuego medio-bajo, combina la leche, el puré de calabaza, el azúcar y ½ cucharadita de la mezcla de especias. Bate con un batidor de mano (es clave para que el puré se integre sin grumos) durante 3-4 minutos, hasta que esté bien caliente pero sin hervir. Espuma la mezcla: Retira la cacerola del fuego y añade la vainilla. Para espumarla, puedes usar una batidora de mano, una mini batidora de inmersión o simplemente verter la mezcla vigorosamente en un frasco, taparlo y agitarlo con fuerza. Monta tu latte: Vierte el shot de café expreso caliente en una taza grande. Vierte suavemente la espumosa mezcla de calabaza y especias sobre el café. ¡El toque final! Corona tu latte con un poco más de crema batida (si usas), un espolvoreado generoso de tu pumpkin spice casero y, si te sientes indulgente, un hilo de jarabe de arce.

El secreto para la textura perfecta: No saltes el paso de batir con el batidor. Esto asegura que el puré de calabaza se integre perfectamente, dándole ese cuerpo cremoso y sedoso que caracteriza a un buen PSL.

