El nombre Cheslie Kryst se escuchó una y otra vez en los principales noticieros del lunes. Detrás de las fotos de aquella mujer que reflejaba felicidad, estallaba un titular desgarrador.

Kryst, ex Miss Estados Unidos 2019, había fallecido tras saltar desde la ventana de su apartamento en New York.

Las interrogantes sacudieron de inmediato las redes sociales. Sus seguidores nunca imaginaron que una exreina de belleza, presentadora de televisión, y abogada, que a su vez alentaba a más mujeres a quererse y cuidar su salud mental, pudiera suicidarse. Sin embargo, detrás de esa sonrisa, había depresión.

Este hecho resume lo que expertos denominan como positivismo tóxico en redes sociales; es decir, poner una actitud “positiva” para ocultar emociones que estén afectando en el día a día, o en el peor de los casos, trastornos de depresión como el de Kryst.

Depresión sonriente

Durante los momentos más difíciles a nivel emocional ¿qué hay detrás del impulso de publicar videos, reels o fotos que oculten esa realidad?

Mark Manson en su libro ‘El sutil arte de que te importe un carajo’ (2018) escribe: “Cualquier intento de escapar de lo negativo -evitarlo, sofocarlo o silenciarlo- fracasa. Negar constantemente todo lo negativo que sentimos en situaciones difíciles es agotador y no nos permite crear resiliencia, la capacidad de adaptarnos a situaciones adversas, y aprender a desarrollarnos en nuestras vidas”.

A nivel local, la psicóloga clínica, Zoila Cedeño, quien trata temas de salud mental, explica que “esto surge cuando la persona hace una distorsión de su realidad, y niega las emociones que le afectan. A la larga resultará una trampa para sí misma y traerá como consecuencias desde insatisfacción constante hasta crisis que lleven a estados de ansiedad o depresión”.

Todo esto se evitaría si no olvidáramos que somos humanos y debemos permitirnos sentir emociones y saber que todo pasa.

“Esa emoción que evita hablarla o llorarla, muy probablemente su cuerpo la va a sentir. Y ahí es cuando se habla de problemas gastrointestinales, entre otros”.

Canalice sus emociones

El término de positivismo tóxico es relativamente nuevo y muy desarrollado desde el confinamiento de la COVID-19.

“Eleva tu vibración”. “No dejes espacio a los pensamientos negativos”, son algunos de los mensajes que se siguen escuchando o leyendo en los post de influencers con vidas que se presentan como perfectas.

El problema es que se envían para masas grandes de gente sin saber la historia personal de quien está del otro lado de la pantalla.

“De alguna forma, esto no permite que cada quien canalice su emoción en base a lo que le sucede”, dice la psicóloga Karolina Pazmiño.

Está bien mirar la vida como un vaso medio lleno, pero aceptando que puede haber situaciones en las que el vaso esté medio vacío y, a partir de ahí, responsabilizarnos en cómo solucionamos esa realidad.

“La adversidad permite hacer crecer a las personas, sobre todo si han sabido canalizar de manera inteligente sus emociones. Pero para llegar a eso es necesario eliminar el tabú de hablar sobre lo que nos afecta. Y buscar en caso necesario el apoyo de un especialista. La salud mental es importante”, agrega.

Eso incide también del otro lado, es decir, cuando alguien le comparta lo que le está pasando, en lugar de apurarse a decirle de manera automática que sea positivo, tómese un tiempo para escuchar y reflexionar juntos sobre lo que le pasa.

¡No presione!

Según la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, es menos probable que las personas que se sienten presionadas a sonreír ante la adversidad busquen apoyo médico y psiquiátrico cuando se trata de su salud mental, pues “pueden sentirse aislados o avergonzados de sus sentimientos, lo que los disuade de buscar ayuda sobre todo por el tabú”.

Dónde buscar ayuda

En su celular puede descargar la aplicación Ánima ec. Dirigida a brindar primeros auxilios psicológicos.

Fundación Bidefa, cuenta con profesionales en psicología (Quito). Telf.: (02)434498.

Clínica de Ansiedad, funciona en Guayaquil y está orientada para pacientes con problemas en su salud mental como ansiedad o depresión. Celular: 0985813091.

Desde las redes sociales

Evitar lo que sufrió en silencio Cheslie Kryst es posible si líderes de opinión en redes sociales aportan a cambiar esa positividad tóxica y mostrar sin miedo sus emociones.

“Hay que hablar de salud mental”

Para la influencer quiteña Isabel Izquierdo, creadora de la cuenta The Fashion Pixel, es necesario actuar con el ejemplo. “En redes trato de ser franca con mi comunidad, al punto de que hay momentos en los cuales no subo historias porque necesito desconectarme para poder estar bien y ahí dejo abierta la línea de que es importante conversar lo que nos pasa”, comenta y añade “siento que actualmente es grave el tema del exceso de positivismo; resulta muy tóxico en determinados dos momentos. Y sobre este caso, el ocurrido con la ex Miss USA, sin duda es un llamado a todos a empezar a hablar del tema de la salud mental sobre todo en los momentos de pandemia que estamos lidiando”.

Isabel Izquierdo, influencer con más de 46 mil seguidores. instagram

“Mostremos que somos vulnerables”

No es la única que ha decidido dar este paso. El caso de la influencer Lucía Barrueta también es conocido tras conocer que a su esposo, José Ignacio, le detectaron un linfoma Hodgkin clásico de variante esclerosis nodular etapa II. La enfermedad comenzó en febrero 2021, hasta llegar al diagnóstico y comenzar las quimioterapias, todavía quedan dos ciclos más preventivos para culminar el tratamiento. “Sentía que era un reto que teníamos que enfrentar, y había dos opciones: o no hablar del proceso y vivirlo en la intimidad familiar o enseñar la realidad del cáncer. Considero que es importante mostrar que somos vulnerables, que nadie es perfecto y podemos ayudar a otras personas alzando nuestra voz. Así como nos mostramos en nuestros mejores momentos también podemos enseñar cómo superamos nuestros mayores miedos. Es increíble ver la cantidad de personas que se han conectado con esta historia de vida y lucha e incluso se han unido en oración por su salud”.