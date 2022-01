“Cuando era joven, no fui al psicólogo y estoy bien”, “nunca me quejé con mis padres cuando pensaba diferente a ellos” y “los adolescente de ahora son muy sensibles, todo les molesta”. Estas son algunas de las frases que se leen en redes sociales al hablar sobre la generación Z, también conocida como la ‘generación de cristal’.

Pero… ¿cómo nace con este término? Esta expresión fue dicha por primera vez por un grupo de jóvenes en una universidad de Estados Unidos al hablar de chicos menores a ellos que alzaban su voz por las injusticias sociales (como la crisis económica, contaminación ambiental y racismo). El término, que hace alusión a las personas nacidas después del año 2000, rápidamente se viralizó gracias a las plataformas digitales y, en 2012, la filósofa española Monserrat Nebrera lo introdujo por primera vez en el mundo académico.

Según el psicólogo Kevin Ubillús, “entre las características que más se mencionan socialmente sobre ellos es que son aparentemente más frágiles, inestables, inseguros y no son una generación que tolera la crítica o el rechazo”. Eso sí, Ubillús recalca que, pese a que existe esta etiqueta y muchos comparten gustos similares, no debe ser dicha de forma generalizada porque todos son seres particulares.

Además, la psicóloga Leonor Díaz sostiene que no está a favor de catalogarlos como la ‘generación de cristal’ porque algunas personas lo dicen de forma peyorativa y no conocen todo lo que caracteriza a este grupo etério. “Usualmente se piensa que son muy frágiles y que se quejan por todo, pero más bien creo que tienen grandes cualidades, como ser más transparentes con sus sentimientos, sensibles, empáticos, capaces de desarrollar una mayor inteligencia emocional y que le dan importancia a valores como la amistad, fortaleza y justicia”, añade Díaz.

No a la sobreprotección

La manera de actuar de los jóvenes parte de la generación Z es consecuencia de cómo han sido criados. Así lo indica Díaz al analizar que “muchos son hijos de los baby boomer (nacidos desde 1946 a 1964) o de la generación X (nacidos desde 1965 a 1980), grupos que se caracterizaron por trabajar mucho por lo que quieren al tener algunas carencias. Ahora que son padres, tienen el pensamiento de que no desean que a sus hijos les falte lo que ellos no tuvieron”.

Pese a que esta actitud es positiva, llevarla al extremo podría causar que los menores se sientan con el derecho de tenerlo todo sin mayor esfuerzo. “La sobreprotección de sus padres es otra de las particularidades, porque han crecido con una percepción de vulnerabilidad hacia el mundo exterior”, señala Ubillús.

Consejos para los padres

Es un sentimiento natural querer darle lo mejor a sus hijos, “pero si lo llena de cosas materiales realmente no les está enseñando su valor real”, dice Díaz. Analice su estilo parental y si los jóvenes se comportan de forma negativa, examine qué está haciendo para que actúen de esa manera. Preste atención a sus quejas y enséñeles cómo modularlas de forma positiva.

Recuerde, cada acción tiene una relación. Ubillús explica que si mantiene una constante sobreprotección (no poder salir de casa, no socializar con sus amigos o nunca ver televisión), “ellos van a buscar la manera de hacerlo a escondidas y no tendrán la confianza de expresarse con los adultos ante un posible riesgo”. Ponga normas, reglas y límites en la convivencia familiar.

Si es de la generación ‘Z’

Ambos expertos dan varios consejos si se siente identificado con este grupo:

Alzar su voz por algo que cree injusto siempre va a estar bien, pero hay que saber cómo hacerlo para no caer en un estereotipo peyorativo y así lograr ser realmente escuchado.

Siempre es bueno ir a terapia, esto ayuda a aprender a regular las emociones. El problema no es que sintamos de la manera que sentimos, el problema está en qué hacemos con eso.

No perciba como un insulto que le digan que es muy sensible. Es una oportunidad de ser más empático, solidario y conectar con los demás.

Canalice sus emociones hacia el arte, el trabajo y sus relaciones interpersonales.

Un referente

Greta Thunberg es una activista medioambiental sueca, de 19 años, parte de la ‘generación de cristal’. Desde pequeña ha centrado su discurso hacia los riesgos del calentamiento global y se volvió mediática cuando a los 15 protestó frente al edificio del Parlamento sueco, prometiendo continuar hasta que el gobierno cumpliera con el objetivo de regular las emisiones de carbono acordadas por los líderes mundiales en París. “Huelga escolar por el clima”, era la frase que ella escribió en el cartel que sostenía, al poco tiempo sus vídeos se hicieron virales y esto motivó a más estudiantes de todo el mundo a unirse a la causa.

"Así como en algún momento se criticaba a los millennials, ahora se hace lo mismo con los de la generación Z. Hay a quienes les gusta señalar a los grupos venideros como si les faltara algo, pero en realidad esas generaciones fueron criadas por nuestra generación o una anterior a la nuestra”.

Leonor Díaz, psicóloga certificada en Familia, Parejas y Disciplina Positiva.