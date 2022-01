COVID-19, un golpe a la salud mental

En dos meses se cumplen dos años desde que inició la pandemia por COVID-19 y desde entonces, este suceso ha generado un sinnúmero de repercusiones en la salud física y mental. Aunque la vacunación ha sido una herramienta clave para mermar el gran aumento de contagios en el mundo, la aparición de las nuevas variantes (como la delta y ómicron) ha hecho que las alarmas permanezcan encendidas ante el temor de adquirir la infección.

Luego de las celebraciones decembrinas en Ecuador, cada vez son más las personas contagiadas por el virus y según la ministra de Salud, Ximena Ramos, en un conversatorio de medios, actualmente se registraría un pico de casos positivos de COVID-19 (uno de los más altos desde el inicio de la primera fase de la pandemia).

Los retos psicológicos

Al analizar de qué manera la pandemia podría continuar alterando la salud mental de las personas, la psicóloga María del Pilar Berzosa, docente de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), menciona que “lo que más afecta es el agotamiento psicológico por todo el tiempo que se ha estado viviendo en pandemia. Pese a que por varios meses bajaron los indicadores de contagio y las vacunas dieron una esperanza de que así iba a continuar; ahora hay un repunte de la expansión del virus, lo cual genera mucho cansancio y fatiga”.

La ansiedad es otro de los problemas más frecuentes que se pueden presentar en cualquier situación de gravedad que atraviesa una persona. “Muchos podrían llegar a sentir incertidumbre y desesperanza de que esto nunca acabe. Están preocupados por las nuevas medidas que puede haber y que pondrían en riesgo su estabilidad laboral o estudiantil”, dice Berzosa.

¿Qué sucede con quienes anteriormente estuvieron contagiados o tuvieron un ser querido que falleció por COVID-19? Según el psicólogo Juan Francisco Falquez, podrían tener un mayor aislamiento por el alto miedo de repetir una situación que les afectó de manera negativa y no desean que vuelva a pasar.

Además, debido a la pandemia muchas personas han corrido el riesgo de padecer de agorafobia (trastorno de ansiedad en el que se tiene miedo a salir de casa para ir a ciertos lugares o enfrentar situaciones que podrían hacerlo sentir indefenso).

“Existen pacientes con el fenómeno de somatización, un mecanismo de defensa inconsciente, mediante el cual se muestran síntomas físicos sin tener una enfermedad a causa de un malestar emocional (como estrés y ansiedad)”, explica Falquez.

Los niños y la poca sociabilización

Falquez comenta que la pandemia podría lograr que los menores de edad tengan el riesgo de no desarrollar a plenitud sus habilidades de socialización y lenguaje porque pese a que están en clases online, no les es posible interactuar físicamente con más personas de su edad fuera de su círculo familiar. “Hace unos meses conocí a un niño de cuatro años que estaba aterrado de ver a las personas en la calle porque la mitad de su vida pasó en casa por la pandemia y no había conocido a nadie más aparte de su familia. Todas las consecuencias a nivel social aún no son medibles porque estamos en constante experimentación”, cuenta el experto.

Atención a la salud psicológica durante la pandemia. Shutterstock

Cómo sobrellevarlo

Berzosa y Falquez dan algunos consejos a poner en práctica en su día a día para precautelar su salud psicológica durante el tiempo que continúe la pandemia.

Concéntrese en hacer actividades que anteriormente le han ayudado a estar tranquilo y a despejar la mente como la meditación, el yoga, pintar o practicar algún deporte.

Si tiene miedo de salir a espacios con grandes grupos de personas, poco a poco puede intentar ir a lugares abiertos o cercanos a su casa para sentir mayor seguridad.

Consuma información de fuentes oficiales o científicas. No se deje llevar por las noticias falsas en redes sociales.

No potencie conversaciones en las que solo se hable sobre la pandemia o sucesos negativos. Centre su atención en noticias positivas.

No se aísle. Es necesario impulsar el autocuidado con comportamientos saludables, pero sin sobreprotección. Converse con un familiar o con un amigo sobre cómo se siente. El apoyo de su círculo social es clave.

Busque apoyo profesional psicológico si siente que no puede sobrellevar sus emociones y necesita un apoyo de un especialista. No tenga miedo o vergüenza de pedir ayuda.

"Hay que tener la fortaleza mental para resistir el tiempo que continúe presente el coronavirus. Hay muchas personas trabajando para que esto termine y que la población esté mejor. Un día más de vida, es un día menos de pandemia”. María del Pilar Berzosa, psicóloga.

En cifras

554.436casos confirmados a nivel nacional, desde el inicio de la pandemia.

4.848 casos confirmados en Guayas, en los últimos 14 días.

4.268 casos confirmados en Pichincha, en los últimos 14 días.

Fuente: Ministerio de Salud Pública.