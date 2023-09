El look de: Paula Irene Jairala

A cara lavada , vistiendo un pantalón ‘cargo’ y camiseta , nos recibe Paula Irene antes de la sesión de fotos con SEMANA. En su saludo, abraza con la misma calidez de una amiga. Es una tarde calurosa de septiembre y sostiene en sus manos una fruta.

Por su imagen y lenguaje corporal, no cabe duda de que su vida gira en torno a lo fitness. Pero hay un plus: se siente el amor propio en su seguridad al expresarse.

Mientras se deja producir para el editorial fotográfico, nos va enseñando los looks que componen su estilo. Se muestra como una mujer real, una que a sus 51 años viste confiada y con la mejor versión de sí misma. Eso explica por qué sus seguidoras se identifican con esa nueva forma de ver los ejercicios.

Construyendo una imagen

Empezó en el mundo deportivo desde que dio a luz a su primera hija. Subió 60 libras y su meta era volver a ser flaca, a como dé lugar. “En esa época, la salud no estaba muy involucrada en el tema estético. El objetivo era hacer dietas para entrar en el canon. ¿Y cuál era? Las medidas de una modelo de Victoria’s Secret”, recuerda.

Eso le costó mantener una relación negativa con la alimentación, pero con el tiempo, y la información que circulaba, pudo llevar su cuerpo a una rutina más saludable. “El fitness dio un vuelco y yo me enganché con eso”. Decidió certificarse como fitness coach y health coach y se animó a emprender para ayudar a más mujeres.

Eso a su vez dio un giro a su imagen y empezó a tener presencia en Instagram, diferenciándose del resto por su naturalidad. En sus post no hay filtros ni retoques, pues está consciente de que los prejuicios del cuerpo perfecto son la vieja escuela. “El fitness se convirtió en una herramienta para tener una vida de calidad... Me hace sentir viva y bien conmigo misma. Y si me preguntas de la imagen, hoy tengo la seguridad de vestir lo que yo quiero”.

"Soy una mamá moderna, pero tengo un límite. No visto para mostrar mi cuerpo”. Gerardo Menoscal

Vistiendo desde el amor propio

Las crop tops y leggins no son lo único que llenan su armario. Ella confiesa que le encantan las tendencias. “Soy una mamá moderna, pero tengo un límite. No visto para mostrar mi cuerpo”, y con eso se refiere a prendas muy cortas. Ante el dilema de pararse frente al armario y armar el look, dice que la clave es ser condescendiente consigo misma. “Mucho tiene que ver el amor propio. Este nace cuando no estás en tu mejor momento. Cuando te ves la cana, la celulitis, cuando tu piel no está lo suficientemente tersa, o cuando estás parada en la balanza y no marca los números que desearías. Sin embargo, si sabes que tú brillas desde adentro, lo demás no importa”. Y ella brilla.

Los tonos que elige también van con su personalidad. “Me encantan los colores encendidos, es lo que vibra conmigo”. Y eso se nota cada vez que está en tarima realizando sus rutinas para un público numeroso.

Pero para reuniones o eventos, muestra su lado fashionista. Es capaz de animarse a vestir desde un total denim hasta un elegante vestido. “Nunca falta la ropa hecha en Ecuador, apoyo mucho a las diseñadoras locales”, agrega. Y entre esas menciona a Be Fit, Nahm, Kate Griffith y otras.

También se sube a la tendencia de lo ecofriendly. “Soy trapera”, admite entre risas. “Si tengo ropa que no uso, la mando a la modista para que la transforme”. Y con eso aplica las 3R: reutilizar, reciclar, rediseñar. Y como parte de esa misma práctica ambiental, también acostumbra realizar donaciones.

“Soy muy orgánica en todo sentido, desde lo que consumo en cuanto a mi salud, hasta lo que visto. Por ejemplo, amo cómo se siente el algodón orgánico en un look super comfy (cómodo). Hoy, a mis 51, me gusta sentirme bien, más que verme bien. Y creo que eso se proyecta”, concluye.

Personal

Guayaquileña de 51 años. Esposa y madre. Master trainer fitness en clases grupales. Health coach y fitness coach (para mujeres).

