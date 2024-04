El párkinson podría ser tratado con fármacos contra la obesidad

A nivel mundial, la discapacidad y las defunciones debidas a la enfermedad de Parkinson están aumentando rápidamente. Es de preocuparse y tomar acciones futuras. Tanto así que estudian diferentes fármacos y enfermedades para enlazarla y encontrar soluciones. La mayoría de los pacientes son hombres y mayores de 60 años. Para generar consciencia sobre la enfermedad, el 11 de abril se conmemora el Día Mundial del Parkinson.

Claro que no todo es color de rosa porque a esto se le suma la poca accesibilidad en ciertos medicamentos, por ejemplo: la levodopa/carbidopa, el medicamento más eficaz para mejorar los síntomas, el funcionamiento y la calidad de vida de los afectados por esta enfermedad, no es accesible ni asequible, o no está disponible en todas partes, especialmente en los países de ingreso bajo y mediano.

"Se trata de una enfermedad neurodegenerativa que afecta a la capacidad del cerebro para producir dopamina (una sustancia química que ayuda a controlar el movimiento), completa Parkinson’s Europe, una organización europea sobre el tema", explica Manuel López, psiquiatra y especialista en el bienestar del adulto mayor.

Ciertos fármacos controlaría el Párkinson

Un último estudio, publicado el pasado 3 de abril en la revista The New England Journal of Medicine, mostró que los participantes en un ensayo clínico en fase II a los que se les suministró durante doce meses el fármaco lixisenatida, un medicamento análogo del GLP-1 (los medicamentos que se utilizan para el control glucémico y no son a base de insulina), mostraron una menor progresión de la discapacidad motora.

"Se necesitan ensayos más amplios y prolongados para determinar los efectos y la seguridad de la lixisenatida en personas con párkinson", concluía, no obstante, el estudio. Ya la lixisenatida había mostrado propiedades neuroprotectoras en un modelo de ratón con la enfermedad de Parkinson, y no es la primera vez que estos fármacos responden favorablemente contra esta patología o el alzhéimer al actuar sobre la inflamación cerebral.

Un medicamento glucémico mostró una menor progresión de la discapacidad motora. Pexels

El coordinador del Grupo de Estudio de Trastornos del Movimiento de la Sociedad Española de Neurología (SEN), Álvaro Sánchez Ferro, asegura, en declaraciones a EFE, que esta es una vía que ya se conocía y el estudio confirma que puede ser que potencialmente pueda modificar un poco el curso de la enfermedad.

"El efecto que han encontrado no es un efecto grandísimo (...), pero sí que confirma un poco que es una vía que puede tener cierto interés en eso, en un tratamiento modificador de la enfermedad, simplificando mucho la explicación", señala el neurólogo de la SEN en el Día Mundial del Párkinson.

Insiste este experto en que se ha visto un cambio "leve" que no llega a tener "suficiente entidad clínica" en el periodo estudiado, con lo que habría que ver si ese efecto positivo se pronuncia en el tiempo o se mantiene.

Como ejemplo, señala que habría que estudiar a futuro si el efecto va más allá de los 24 meses, de forma que el grupo del placebo continúe deteriorándose frente al que toma el fármaco, con lo que entonces el efecto ya empezaría a ser "más sustancial" y si es más pronunciado en el tiempo podría tener todavía más interés clínico.

"Los estudios son muy importantes, pero mientras no se consiga un resultado 100% confirmado no se puede manipular recetas o cambiar el tratamiento. El único perjudicado será el paciente que busca soluciones y mejoras en su salud", acota Loor.

En cualquier caso, Sánchez Ferro advierte que hay que tener mucho cuidado porque puede haber muchos enfermos que al leer que hay estudios con resultados positivos puedan intentar hacerse con esos fármacos que están en fase de ensayo, con lo que dice que hay que ser "cautos".

