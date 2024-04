Atención médica: estas son las opciones en Guayaquil

Guayaquil cuenta más de 200 puntos de atención médica que van desde grandes hospitales, centros de salud y hasta clínicas médicas móviles. No obstante, no todos estos sitios son para toda la ciudadanía, ya que depende del tipo de enfermedad a revisar, la urgencia y si el paciente está o no dispuesto a pagar por la consulta.

Entonces, ¿Qué hacer con un intenso dolor de estómago? por ejemplo. Acudir al centro médico más cercano no siempre significa que habrá una atención más rápida. Y es que hasta podría salir caro. Así lo ejemplifica el Doctor Julio Guato, presidente de los comités locales de Salud de la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) y consejero nacional de salud, quien explica que cada punto de salud cumple con un rol específico.

Solo el Ministerio de Salud Pública (MSP) tiene en Guayaquil al menos 93 puntos médicos. De estos sitios, los de primer nivel son los subcentros y centros de salud instalados en la mayoría de los sectores y que atienden a través de citas con llamadas al 171 y en las ramas de medicina general, obstetricia y odontología. Ahí, la atención es gratuita. “Como es gratuito y del MSP, cualquier persona puede hacerse atender”, dice Guato.

Luego, hay un segundo nivel y es donde entran los centros de salud Tipo C, como el de Bastión Popular o el de Cisne II, que atienden las 24 horas del día y además de las atenciones por citas en las ramas básicas, aquí las personas pueden acceder a exámenes, ecografías, intervenciones e ir por urgencias.

“Aquí es importante que la ciudadanía comprenda la diferencia entre urgencias y emergencias. La emergencia es de vida o muerte y estas se atienden en los hospitales, por emergencias. Lo que sucede es que la cartera de servicios de los Tipo C no está bien vendida, entonces por un pequeño dolor de estómago la gente va a los hospitales cuando puede ir al Tipo C y ser atendida sin esperar. Ese desconocimiento hace que se colapsen las emergencias mientras los Tipo C pasan vacíos”, explica el consejero.

El MSP tiene un tercer nivel que son los hospitales de especialidad, tales como el Hospital General Guasmo Sur o Abel Gilbert Pontón, que tienen un área de emergencia y además tienen especialidades médicas más avanzadas como oncología, diálisis o cirugía cardiovascular. Por lo tanto, estos son puntos que atienden emergencias reales y las enfermedades más graves.

UN CUARTO NIVEL DE ATENCIÓN MÉDICA

También hay un cuarto nivel como la Sociedad de la Lucha Contra el Cáncer (SOLCA) o el Instituto de Neurociencias, que son hospitales especializados. Es decir, que en su mayoría se dedican por completo a una rama en específico. Por ejemplo, el primero al tratamiento de cáncer y el segundo a las patologías psiquiátricas y psicológicas. Ambos centros son de la Junta de Beneficencia.

COLAPSO El doctor Guato menciona que trabaja para que los centros de primer nivel envíen a los pacientes al segundo nivel, a centros de salud específicos, para evitar colapsos.

Estos últimos centros de cuarto nivel, si bien son particulares, atienden a pacientes referidos por el MSP, a través de un código de validación o del Instituto de Seguridad Social (IESS), cuya atención vienen subsidiada ya sea por el gobierno o por el IESS. Lo que significa que la atención para esos pacientes es gratuita.

Lo mismo sucede con el hospital infantil León Becerra, que es un centro privado. Quienes llegan a hacerse atender de forma particular, deberán pagar la consulta que oscila entre los $30. “Estos hospitales especializados cobran la consulta. Para que los pacientes no paguen, deben ir referidos del MSP o del IESS. Si van de manera particular, el costo será alto, aunque hay descuentos”, detalla el médico. El mismo sistema pasa en los centros del IESS, aunque éste tiene prestadores externos que son clínicas, con las que se ayudan para atender a los casi 4 millones de afiliados.

Algunos de los hospitales de tercer nivel del IESS, es decir, con especialidades y emergencias, son por ejemplo el Hospital Los Ceibos, el Teodoro Maldonado y Efrén Jurado. Hay un grupo de menor escala como el Hospital del Día Sur Valdivia y el del Norte situado en la ciudadela Martha de Roldós, que también atienen emergencias y que luego derivan a los pacientes a los centros de especialidades.

PEQUEÑOS DISPENSARIOS

Además de los puntos médicos del MSP y del IESS, Guayaquil cuenta con otros centros médicos particulares y gratuitos. Están por ejemplo los consultorios de la Fundación Damas del Cuerpo Consular, que son dos, uno ubicado en Mapasingue Este y el otro en la avenida Domingo Comín y Calle F. Estos dispensarios tienen especialidades como cardiología, cirugía plástica, dermatología y diferentes exámenes. La consulta cuesta entre $ 7 a $10.

Lo mismo sucede con los 10 dispensarios médicos de la Arquidiócesis que, por lo general, se ubican cerca de las iglesias asentadas en los diferentes barrios. Ahí, la consulta médica está en promedio por los $8. También en Guayaquil hay 34 Clínicas Móviles municipales que atienden de manera gratuita y entregan medicina. La ciudadanía se puede hacer atender en las ramas de medicina general u odontología y para ello solo requiere llevar la cédula y llegar a las 8:00 para tomar turno y posterior ser atendido.

