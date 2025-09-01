¿Necesitas un cambio? 6 Tendencias de peinado y tinturado que son increíbles

Te contamos todo sobre las tendencias de color como el Brunette Monocromo y cortes como el pixie

Inspírate con el flequillo desgreñado, el rubio Bessette y más para tu próxima cita en el salón

El otoño siempre trae consigo una energía de renovación. Con el cambio de hoja y la vuelta a la rutina, apetece más que nunca cambiar de look y dejar atrás los estragos del verano en nuestro cabello. Esta temporada, las tendencias apuestan por colores cálidos, cortes con carácter y un estilo deliberadamente desenfadado. Si buscas inspiración para tu próxima visita a la peluquería, estas son las propuestas que marcarán la diferencia.

RELACIONADAS Post Malone lanza su nueva marca Austin Post Apparel en un Fashion show en París

1. Rubio Biscotti: El color con nombre de postre

Imagina el color de un biscotto italiano: un rubio tostado, profundo y con matices almendrados. Eso es precisamente el rubio biscotti, un tono que ha popularizado Blake Lively. Es el color perfecto para transitionar tu rubio veraniego hacia algo más cálido y acogedor, ideal para los meses de frío. Conserva la luminosidad, pero con una riqueza y una dimensión que lo hacen irresistibly sofisticado.

Kaia Gerber y Lewis Pullman: nuevo romance tras su ruptura con Austin Butler Leer más

2. Flequillo desgreñado: El toque “Cool-Girl”

El flequillo sigue siendo el rey, pero la actriz Zoë Kravitz le ha dado un giro. Se trata de un flequillo deshilachado (“torn fringe”), con capas suaves y deliberadamente imperfectas que enmarcan el rostro sin esfuerzo. Transmite una actitud relajada y es ideal para quienes quieren un flequillo de bajo mantenimiento que no requiera un cepillado constante. Es la esencia de la chica moderna y despreocupada.

3. Rubio Bessette: El Regreso de un Clásico Noventero

El estreno de la serie sobre Carolyn Bessette-Kennedy ha devuelto a la actualidad su icónico rubio de los 90. El rubio Bessette se caracteriza por una base cálida y mechas más gruesas y definidas (“chunking”) que enmarcan el rostro, creando un contraste dimensional muy elegante. Es un rubio dorado y sofisticado, menos delicado que el biscotti pero igual de moderno, perfecto para añadir profundidad y un toque vintage muy actual.

4. Bob desestructurado: Adiós a los acabados perfectos

El corte bob sigue siendo un must, pero la actitud ha cambiado. Se acabaron las ondas perfectas y los volúmenes pulidos. La tendencia es el bob desestructurado (“undone bob”), que celebra la textura natural del cabello. Ya sea rizado, ondulado o liso, el objetivo es potenciar su movimiento natural con productos como cremas de definición o difusor, logrando un look relajado, moderno y de bajo mantenimiento. La versión “kinked” para pelo liso, con una sola curva sutil, es la más solicitada.

5. Brunette monocromo: La elección profunda y lustrosa

Si eres castaña, la tendencia es clara apuesta por un marrón sólido y monocromo. Se dejan atrás los reflejos melosos y multidimensionales para abrazar un color uniforme, profundo y con un brillo intenso que parece de anuncio. Es una opción moody y otoñal, perfecta para oscurecer tu tono actual sin un cambio drástico. Un tinte o un gloss en salón (o incluso en casa) pueden lograr este efecto de color helado y ultra brillante que se ve increíblemente lujoso.

RELACIONADAS María del Mar Proaño celebra 15 años en el mundo de la moda

6. Pixie Largo: La elegancia atemporal (y sencilla)

El pixie corto ha evolucionado. La versión de ahora es el pixie largo, cargado de capas y textura, con un flequillo integrado que aporta volumen y movimiento. Es un corte increíblemente elegante y versátil que, lejos de ser difícil de llevar, resulta sorprendentemente fácil de gestionar en el día a día. Como demuestra Emma Stone, es un corte que trasciende el tiempo, ideal para quienes buscan un cambio radical lleno de estilo y personalidad.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!