NANA y Vivienne Westwood: La colaboración oficial que los fans soñaron por 25 años

Revelan la colaboración oficial entre Ai Yazawa y Vivienne Westwood para el aniversario 25 de NANA

La noticia que los fans esperaban desde hace un cuarto de siglo acaba de hacerse realidad. La creadora de NANA, Ai Yazawa, y la icónica casa de moda Vivienne Westwood, se alían para una colaboración que sella una relación que existía desde las páginas del manga.

Cosmopolitan reveló en exclusiva el diseño de la portada para el NANA 25th Anniversary Edition, Vol. 1: Vivienne Westwood Edition. En ella, Nana Komatsu y Nana Osaki lucen algunos de los diseños más emblemáticos de la marca británica, en una ilustración nueva y directa de la mano de Yazawa.

Un tributo a un vínculo de culto

Para los entendidos, esta colaboración no es una sorpresa, sino la materialización de un romance fashion de larga data. Los ojos más avispados de los fans detectaron, releyeron y revieron las páginas de NANA y su adaptación al anime, donde las protagonistas visten piezas inspiradas directamente en Vivienne Westwood.

Este detalle convirtió a la marca en un símbolo de identidad y rebeldía dentro de la historia, y generó que miles de seguidores buscaran esas mismas piezas en la vida real para emular a sus heroínas. Esta edición especial es, por lo tanto, un homenaje a esa conexión orgánica que nació en los 90.

Los detalles que la convierten en una pieza de colección

La edición especial Vivienne Westwood no solo tiene una portada exclusiva. El volumen también presenta cantos pintados con el estampado de cuadrícula que coincide con el que visten las Nana en la ilustración de la portada y en la edición estándar del aniversario.

Cada detalle se cuida para que este volumen sea un objeto de deseo para cualquier fan o amante de la moda.

Dónde y cuándo conseguir esta joya

La carrera para conseguir un ejemplar ya comenzó. Estas son las fechas clave:

Estados Unidos: La edición especial estará disponible exclusivamente en Books-a-Million a partir del 21 de octubre de 2025.

Reino Unido: Los lectores podrán adquirir su copia en Waterstones desde el 20 de noviembre de 2025.

Boutiques Vivienne Westwood: Las tiendas de la marca también tendrán el manga disponible a partir del 30 de octubre de 2025.

New York Comic Con 2025: Los asistentes a la convención tienen la oportunidad de ser los primeros en el mundo en obtenerlo. Estará en el stand de Viz Media (#2235) del 9 al 12 de octubre, hasta agotar existencias.

La edición regular del NANA 25th Anniversary Edition, Vol. 1 llegará a todas las librerías el 21 de octubre, pero la versión Westwood será la más codiciada.

Este lanzamiento no es solo un producto; es la celebración de un legado. La cultura pop, la moda y el manga se dan la mano en una colaboración que siente como un regreso a casa. Y, con suerte, este es solo el primer paso para más sorpresas en este aniversario histórico.

