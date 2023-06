Mitos y verdades de la toxoplasmosis

La palabra toxoplasmosis está íntimamente asociada a los gatos, señalados como los culpables de contagiar a los humanos. Aunque aquello no está alejado de la verdad, ya que los felinos excretan el parásito en sus heces, son los malos hábitos de higiene (limpieza del arenero) los que tienen mucho que ver con las infecciones.

Respecto a esta enfermedad hay varios mitos. El más común es que todos los gatos pueden contagiarla, incluso con su pelo, lo cual no es cierto. Según la veterinaria y docente Glenda Llaguno, solo las heces de un gato enfermo pueden liberar los ooquistes de la toxoplasmosis, luego de 3 o 4 días de estar en el ambiente y sin que su caja de arena haya sido recogida.

De ahí la importancia de cambiar la arena periódicamente. Agrega que un felino puede excretar estos quistes una sola vez en toda su vida y durante 20 días. “La capacidad de respuesta inmunitaria de un gato es tan grande que una vez que se infecta, la enfermedad evoluciona y se activa su sistema inmune. Y si llega a reinfectarse, ese mismo sistema no va a permitir que la toxoplasmosis se desarrolle”, explica Llaguno.

Luego de este período, el felino no podrá liberar más ooquistes, incluso en caso de que se reinfecte. Esto reduce aún más la probabilidad de que un gato sea una fuente importante de contagio para las personas.

Otro mito es que todos los gatos son portadores de la enfermedad. Falso. Un gato puede adquirir la enfermedad solo si llegase a comer algún ratón, carne cruda, ave o reptil infectados. Pero si es un felino criado y cuidado dentro de un hogar, que jamás sale y se le proporciona una alimentación balanceada, la probabilidad de contagiarse es casi nula. Por lo tanto no supone un peligro para nadie.

Otro mito es que si el gato está vacunado desde pequeño, ya no puede infectarse con toxoplasmosis. Falso. A los gatos domésticos la vacuna Triple Felina solo los protege de rinotraqueitis, calicivirus y panleucopenia, además de la antirrábica. “Lamentablemente no existe vacuna que evite que tanto los gatos como los humanos se contagien de toxoplasmosis. Lo ideal es que compren antiparasitarios, lleven a su mascota donde el veterinario para el tratamiento y tomen todas las precauciones en cuanto al manejo de las heces del animal”, sugiere la experta.

EL MÁS CONTROVERSIAL

El mito más controversial es que las mujeres embarazadas no deben estar en contacto con gatos. Siempre y cuando sea doméstico, esté bien cuidado y usen guantes para recoger las heces, no hay riesgo. Desgraciadamente existe desinformación en torno a estos casos, lo que lleva a que muchos felinos sean abandonados. Para la veterinaria, todas las personas que han estado en contacto con gatos poseen anticuerpos contra la toxoplasmosis. Si esa mujer embarazada convive con gatos, ella los ha criado y conoce sus hábitos, no habrá problemas.

QUÉ DICE LA EXPERTA

Respecto a esto, la ginecóloga Fanny Soto explica que para saber si una mujer embarazada tiene anticuerpos que la libren de contagiarse de la toxoplasmosis debe hacerse un examen IGG (detecta infecciones pasadas) o IGM (detecta infecciones actuales). “Si el IGG es positivo, ella no se va a infectar porque tiene defensas, pero si el IGM resulta positivo es indicador de que está en ese momento infectada con toxoplasma”, detalla Soto. ¿Qué se debe hacer en ese momento? Someter a la mujer a un tratamiento que se lo maneja con el infectólogo. “Todo depende del caso y de la sintomatología. A partir de ese momento se hacen todos los controles necesarios, porque las complicaciones a nivel del bebé son alarmantes, ya que puede nacer con una serie de trastornos”.

Advierte que el gato no es el único transmisor de la toxoplasmosis. También hay que evitar que carnes mal manipuladas contaminen alguna fruta o verdura cruda que la embarazada picó sobre la misma tabla y luego consumió. “Por eso mi consejo es que toda mujer embarazada que va al ginecólogo debe hacerse todo tipo de exámenes, inclusive el de toxoplasmosis”, advierte la experta.