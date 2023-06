El auditorio de la Universidad Casa Grande fue el escenario en donde se desarrolló el pasado miércoles 31 de mayo de 2023 la campaña de concienciación sobre el abandono animal ‘Ponte en mis patas’. Una experiencia sensorial.

La violencia es un acto intencional que puede ser único o recurrente y cíclico, dirigido a dominar, controlar, agredir o lastimar a otros. Casi siempre es ejercida por las personas de mayor jerarquía, es decir, las que tienen el poder en una relación, pero también se puede ejercer sobre objetos, animales o contra sí mismo. Katiuska Delgado,

​psicóloga clínica

La iniciativa es emprendida por la Fundación Refugio PANA, presidida por Katiuska Delgado, junto con las estudiantes de la Maestría de Comunicación con mención en Comunicación Digital de la Universidad Casa Grande, Diana Holguín y Carmen Carchi, con la tutoría de la docente Adriana Echeverría.

Solo en 2018, se registraron en Guayaquil 500.000 casos de abandono entre perros y gatos. De casos de maltrato no hay estadísticas, pero aquello también es grave por los reportes que se reciben.

Vendados los ojos y escuchando relatos en audios, los asistentes pudieron vivir la experiencia de ponerse en las patas de los animales que deambulan por la calle en circunstancias de frío, hambre y atropellamiento, complementados con la imaginación.

Además de la experiencia sensorial se realizó la charla ‘Maltrato animal antesala de la violencia social’, que estuvo a cargo de Katiuska Delgado, quien también es psicóloga clínica. Delgado señaló que la normalización del maltrato animal empieza en casa.

De acuerdo con Delgado, diariamente entre llamadas, mensajes y comentarios reciben de 10 a 20 casos de reportes de animales en situación de riesgo.

Al finalizar el evento, la estudiante Carmen Carchi mencionó “que este tipo de actividades son necesarias realizarlas de forma constante para llegar con un mensaje contundente de toma de acción ante el abandono. Además, que es importante la corresponsabilidad entre la ciudadanía y las autoridades”.

Durante el encuentro también hubo un performance del rapero y publicista Jenrry Mora y se receptaron donaciones de alimentos para perros y gatos.

Tras el evento, María José Veintimilla, una de las asistentes, dijo que la experiencia sensorial “fue muy significativa”. “A veces inconscientemente me ha pasado que veo un perrito, gatito abandonado y realmente no sé qué hacer, pero tal vez en la próxima vez sí podría llamar a la fundación, porque no estoy viendo del otro lado de la moneda, no estoy viendo la realidad que ellos están pasando, porque ellos también sienten y tienen sentimientos igual que nosotros, aunque ellos no lo puedan expresar de igual manera”, aseguró.

Parte del grupo de estudiantes que prepararon el encuentro. Cortesía: Casa Grande

Con respecto a la charla, Veintimilla enfatizó que pudo conocer más de cerca una problemática por la que atraviesan los animales que son maltratados y abandonados cada día. “Sí me hizo empatizar con el tema Ponte en mis patas. Fortalecieron mucho con la estadística que mostraron respecto a la situación de los animales y las posibles maneras de poder ayudar”, afirmó.