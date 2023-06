Afectación. Los animales de compañía se adaptan, o no, de manera más fácil a ciertos tipos de clima, esto según su raza.

Los inusuales cambios de clima entre lluvia y calor sofocante no solo afectan a los humanos, sino además a los animales de compañía, a los que de no tener un cuidado óptimo podrían padecer de una serie de enfermedades.

Por eso es importante protegerlos del sol y la humedad. Guayaquil vive en estos días un período irregular de las condiciones atmosféricas. La fase de verano -estación seca y fría- se ha visto afectada por lluvias esporádicas y temperaturas altas.

Con Suertes distintas. Cada raza es distinta. Algunos animales de compañía tienen pelo, otros no, unos narices chatas y otros más salidas. Mientras algunos cuentan con patas largas, otros las tienen muy cortas. Ante esto, es mejor tomar las precauciones del caso.

En el caso de las personas, si hace frío, se pone un buzo para sentirse más abrigado, y si tiene calor se pone ropa más fresca. Sin embargo, los perros y gatos no se adaptan de manera tan fácil a los cambios de temperatura porque tienen condiciones diferentes.

Los especialistas veterinarios alegan que este desajuste de temperatura afecta al metabolismo, comportamiento e incluso los hábitos de alimentación en los animales de compañía.

“Tanto los perros como los gatos en este clima son propensos a enfermedades respiratorias, de piel y gastroentéricas, ya que en el ambiente existe mucha humedad debido a las lluvias constantes y se debe tener precaución”, es lo que aconseja la veterinaria guayaquileña Carlota Macas.

Ante esta situación indica que lo más recomendable es vacunar a las mascotas contra enfermedades como distemper, bordetella o tos de las perreras, coronavirus, estar con tratamientos contra las garrapatas y pulgas, limpieza y baño con champú antiséptico para evitar excesivo crecimiento de bacterias y hongos en la piel.

Atención. El dueño conoce bien cómo se comporta en su cotidianidad su animal de compañía y así podrá notar si hay algo extraño que le está sucediendo para tomar medidas.

ACUDIR AL VETERINARIO

De igual forma, la veterinaria aconseja dar inmunoestimulantes naturales como echinacea y propóleo que ayudarán al perro o al gato a resistir a este clima, ya que los resfríos serán continuos. El veterinario de confianza también le proveerá de vitaminas. “Todo debe ser con receta médica para evitar sobredosificación”, reitera la experta.

En caso de que les agarre la lluvia en plena salida, lo mejor es resguardarse y no exponer al perro al agua, ya que podría enfermarse de bronquitis. Si de camino a casa el can se metió a jugar en un charco, no lo permitas, porque puede adquirir alguna bacteria y contagiarse de leptospirosis. Tampoco lo dejes beber el agua de dicho pozo contaminado. Una vez en casa báñalo con agua tibia, champú y, sobre todo, restriega bien sus patas. Sécalo bien, de ser posible con un secador de pelo.

CÓMO ENFRENTAR LA HUMEDAD

Hay que cepillar a diario y asear sus orejas y patitas con el fin de evitar excesiva humedad y eczemas. Verificar siempre el estado de la comida y del agua, ya que con la humedad también se pueden contaminar de aflatoxinas que ocasionan serios daños a la salud del animal. En caso de lluvia o sol sacarlo a pasear lo debidamente necesario, de preferencia en la noche y al regreso secar cada parte de su cuerpo a profundidad para evitar exceso de humedad y proliferación de hongos.