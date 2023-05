Al momento de comer, los perros son insaciables, parecería que jamás quedan satisfechos, por esa razón es importante que tenga no solo horario de comida, sino además la dosis necesaria.

Si se queda a la espera de recibir más alimento lo recomendable es no rellenarle el plato, sino hasta después de varias horas

De esta manera se evita que padezca algún problema de salud, como el exceso de peso que deriva en obesidad. Lo mismo ocurre con los gatos.

Fijar una rutina. Teniendo en cuenta la hora a la que nos levantamos o a la que volvemos del trabajo, por ejemplo, podemos establecer un horario u otro. Algo muy importante a considerar es que los canes no deben hacer ejercicio justo después de comer.

Hay unos que son menos glotones que otros. Según el veterinario David Bravo, no hay que dejarles comida en el cuenco para que no se acostumbren a comer todo el día. “Cuando perros y gatos conviven en una misma casa hay que evitar que el uno consuma la comida del otro, porque provocará problemas de salud. El alimento balanceado del felino tiene la cantidad de proteínas más elevadas que la del perro, por eso cuando el can come la de gato puede llegar a enfermarse”, explica Bravo.

Cuando los perros son adultos pueden ser alimentados entre dos y tres veces al día. Lo ideal es que haya una diferencia de ocho horas entre una ración y otra.

“Lo que se busca con el horario es que la cantidad sugerida de alimento sea repartida a lo largo del día, una frecuencia apropiada es de por lo menos dos veces o tres diarias tanto en gatos como en perros”, sugiere el veterinario.

Lo primero y más importante a tener en cuenta es que la alimentación es esencial para el correcto desarrollo de los animales de compañía. El alimento les proporciona la energía mental y física que necesitan, así como los nutrientes que requiere su organismo para funcionar de manera adecuada.

LA HORA DE LA COMIDA

Con respecto a las cantidades, el alimento balanceado tiene una dosificación y tabla nutricional. Dependiendo de la marca está la cantidad que requiere el animal, de lo contrario, su salud se puede complicar y llegar al extremo de la obesidad. La formulación del balanceado va en función de la edad y la raza. Ciertas marcas tienen fórmulas diversas para cada tipo de animal específico, incluso de los problemas de salud.

Según el experto, “mientras más formulado es el balanceado, de mejor calidad es, y el animal requerirá de menos porción de alimento”. Los cachorros tienen necesidades específicas y tenemos que darles entre cuatro y cinco raciones de pequeño tamaño al día. A medida que van creciendo las vamos disminuyendo hasta llegar a dos.

EVITAR DEJAR EL PIENSO

No es conveniente que el alimento quede demasiado tiempo expuesto al ambiente en el plato, ya que se puede contaminar. El balanceado tiene en su composición cierta cantidad de grasa que es normal y apropiada, pero tiende a hacerse rancia, y a dañarse por efecto del calor y la humedad.

“La idea es que el animal coma, satisfaga el hambre y pueda volver a alimentarse. Se pueden hacer porciones pequeñas a lo largo del día para que las vaya consumiendo”, sugiere Bravo. Si dependiera del perro, se pasaría todo el día comiendo, pero es algo que debemos evitar si no queremos que tenga algún problema de salud, como la obesidad.

Por lo tanto, lo que nunca debemos hacer es dejarle pienso en abundancia en el comedero para que coma cuánto y cuando quiera.