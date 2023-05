El último miércoles de cada abril se conmemora el Día Internacional del Perro Guía o Perro de Trabajo, cuya finalidad es dar apoyo a personas con discapacidad visual para su movilidad e independencia.

Es por ello que con la creación de este día se pretende divulgar la importancia del papel de estos nobles animales que son entrenados no solo para apoyar la movilidad de las personas invidentes, sino para convertirse en su compañero y apoyo emocional.

La única escuela para perros guías que tiene Ecuador está en Quito: Escuela de Perros Guía Ecuatorianos (EPGE) y es presidida por Valeria Chung, educadora canina e instructora de perros de asistencia, titulada en Barcelona con cursos realizados en España y Argentina.

En la historia. Los primeros perros guía se remontan a la Primera Guerra Mundial, cuando los soldados que regresaban con lesiones de la vista necesitaban ayuda para movilizarse.

La EPGE en sí es una fundación creada sin fines de lucro con patrimonio familiar, con la finalidad de rescatar, recuperar y educar perros guía de forma técnica, profesional y responsable, para personas con discapacidad visual en varios grados y contribuir así a su autonomía, seguridad e independencia en sus desplazamientos, según se lee en su sitio web. Fue fundada en agosto del 2017.

El apoyo que brindan estos canes a sus usuarios es que evadan obstáculos, crucen la calle, tengan seguridad y puedan llegar a su destino de forma rápida y segura.

“Estos perros los adoptamos, rescatamos de la calle, los recuperamos, les damos excelente trato, educación profesional y los entregamos de manera personalizada a los usuarios”, explicó la entrenadora.

Quien solicite uno de estos perros deberá tener discapacidad visual certificada, 70% manejo correcto del bastón blanco en calles solo; debe tener alguna actividad, estudios y/o trabajo, no debe tener alergias o fobia al perro, lo mismo ningún miembro de su familia; debe tener estabilidad económica, física y mental. De preferencia debe ser mayor de edad y haber terminado el bachillerato.

La presidenta explicó que los perros son muy costosos, ya que no cualquiera puede servir para guía. “No contamos con apoyo económico más que el de mi propio peculio. Adicional hay muchos invidentes, pero no hay la adecuada rehabilitación ni escuelas para ellos. Si no tienen movilidad en las calles con bastón no pueden manejar al perro guía, además deben tener cierta capacidad económica para solventar la buena calidad de vida del can que lo asiste”, sostuvo.

Donde los requieren, van

La escuela de perros guías del Ecuador (EPGE) tiene en la actualidad 8 perros guía circulando en el país (Quito, Guayaquil y Cuenca ), están con dos perros en entrenamiento, cuentan con personería jurídica y los canes se entregan bajo contrato notarizado con derechos y deberes. Este tipo de can es de asistencia para personas con discapacidad visual o personas ciegas amparadas por la LOD (Ley Orgánica de Discapacidad) artículo 59.

El fin. La EPGE es una fundación sin fines de lucro y ofrece un doble servicio social: un perro menos en la calle y uno más sirviendo.

Hay cinco tipos de perros de asistencia aceptados mundialmente: Perro guía para personas ciegas: perro señal para personas sordas; perro de servicio para personas con movilidad reducida o en sillas de ruedas: perro de alerta médica para personas con diabetes o que sufren convulsiones; perro PSNA de servicio para niños autistas específico para este caso. Siguiendo este patrón internacional por el momento la escuela solo está entregando perros guía para invidentes. En un futuro habrá un plan piloto para iniciar con perros de servicio en el país.

Los que están aptos.

Los perros idóneos para esta labor se escogen según el tamaño, de 20 a 35 kilos máximo. Pelo fácil de manejar, dentadura completa, edad entre 8 a 20 meses, sanos y sin mutilaciones. Carácter amigable, sociable y nunca catalogados como agresivos o peligrosos. Tienen que pasar la prueba física con el veterinario y prueba comportamental con la escuela. “No cualquier perro puede ser un perro guía. Deben estar en el estándar internacional según nuestra labor de la Escuela de París, Francia”, explica Chung.