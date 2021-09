Los mitos que rondan a la esterilización de mascotas

En las clínicas veterinarias y en las fundaciones, cada vez son más frecuentes las campañas que motivan a la esterilización de las mascotas. Pero así como por un lado se hace un llamado a ser responsables con los animales de compañía para evitar la sobrepoblación, por otra parte hay quienes alimentan los mitos que hacen que muchos dueños desistan de la idea o la posterguen.

No saben si es mejor esperar a que pase al primer celo, si se los opera después de que tengan una camada para supuestamente reducir los riesgos de cáncer o si hacerlo los llevará a la obesidad. El veterinario guayaquileño Luis Vera Rosales reconoce que sobre la esterilización aún existen muchos mitos, pero está convencido de los beneficios que esto conlleva.

¿En qué momento hacerlo? El profesional recomienda someter a las mascotas a estos procedimientos a partir de los seis meses. La doctora Andrea Pérez, en cambio, prefiere esperar al año, pues “necesito que los organismos crezcan un poco más”. Eso depende de lo que prefiera el dueño. Pero lo cierto es que sus ventajas son muchas.

Baja la agresividad

En el caso de los perros, la castración evitará que cuando crezcan se orinen dentro de la casa, en las esquinas o en la cama, algo que hacen como una manera de marcar su territorio. Además, al quitar la fuente de testosterona, en el caso de los animales que por genética son bravos, se reduce la agresividad.

Saldrán menos.

En los gatos, al castrarlos se evita que salgan de la casa y, por lo tanto, se los protege de que contraigan enfermedades o de que sean golpeados. Así sus dueños no tendrán que pasar por el susto de que se vayan y no regresen. Pasa igual con los perros, pues de no hacerlo, podrían escaparse en busca de una hembra y resultar golpeados o atropellados. Además, en la calle, están en riesgo de adquirir el tumor venéreo transmisible (TVT), que es un tipo de cáncer que, a diferencia del resto de tumores, es contagioso.

La recuperación de perros y gatos es rápida. Requieren de antibióticos y de analgésicos. Pexels

Una dieta especial.

Es verdad que luego de ser operados tienen tendencia a engordar, porque se vuelven un poco más sedentarios. Pero en estos casos existen balanceados para perros y gatos esterilizados. Los especialistas piden no olvidar que los canes necesitan realizar actividad física, por lo que hay que sacarlos a pasear, al menos, unos 30 minutos diarios.

Vivirán más años

Al someterlos a estos procedimientos, se ayudará a que los animales vivan más porque se previenen tumores mamarios en perras y gatas. En los machos, se reducen los riesgos de problemas reproductivos como tumores testiculares e hiperplasia prostática benigna.

Los cuidados

La recuperación es rápida. El animal generalmente regresa el mismo día a su casa, con un conito isabelino y con su receta de antibióticos y analgésicos para los siguientes días.