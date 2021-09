Un complejo judicial que fomenta el cuidado animal

Súper se ha convertido en uno de los consentidos del Complejo Judicial Florida Norte, en Guayaquil. Ha protagonizado decenas de fotos y videos que luego circulan por las redes sociales y que atraen de inmediato los ‘likes’.

Este can, grande e imponente, con pelaje café claro y de pecho blanco, llegó hasta las inmediaciones del lugar hace cuatro años. En ese entonces era flaco, desnutrido... Hoy está gordito, pues no solo recibe un almuerzo diario (no le gusta el alimento balanceado), sino que además ‘pica’ lo que le brindan los abogados que se han enamorado de su docilidad.

No está solo. Princesa, una perrita negra de patas blancas lo acompaña, al igual que cerca de 70 gatos que pasean a diario por los exteriores de la dependencia.

Ellos también son protagonistas en las redes. Allí se ve a un gato dormido sobre una baranda, con sus patitas hacia arriba. “El guardia del Complejo Judicial”, bromea Betty Segura, en Facebook.

Súper es uno de los más famosos del complejo. Muchos le toman fotos y graban videos. Cortesía

Pero Memo, un minino blanco de ojos verdes es el ‘Más buscado’ en el lugar a la hora de tomar fotos o grabar algún video.

En este lugar, estos animales tienen una nueva oportunidad. Un grupo de funcionarias judiciales se ha dado a la tarea de cuidarlos y de alimentarlos, para lo que se han dividido por turnos y torres. Lo hacen en sus horarios libres y cuando no pueden, contratan a alguien para que se encargue.

La agrupación tiene permiso para cuidar y esterilizar a los animales del lugar. Ellos deben permanecer en los exteriores, aunque no falta algún funcionario que, cautivado por los felinos, les permite el ingreso para que lo acompañe por unos minutos.

Ivonne Rosero, Tatiana Centeno, Sulay Falquez, Jéssica Collantes, Viviana Zamora, Eliana Cobos y Laura García son las encargadas de esa tarea y de buscarles un hogar. Ya lo han logrado con 30 gatos y tres perros. Dicen que los usuarios a veces se enamoran tanto de los mininos que se los llevan a escondidas, sin decir nada y sin llenar la ficha de adopción. Es allí cuando buscan a través de la cámara de seguridad para saber qué pasó e intentan recuperarlos colocando mensajes en las redes, pero no tienen suerte. Solo esperan que estén en un buen hogar.

Los animales reciben alimentación a diario. Se requieren 95 kilos al mes. Cortesía

Pero sostener esta labor no es sencilla. Se necesitan 95 kilos de alimento al mes, lo que representa más de 300 dólares. Por ello, a través de su cuenta de Instagram (Complejo Judicial Florida Pets) solicitan apoyo, pues el grupo alimenta además a los animales de los mercados aledaños.

Esta labor surgió hace dos años de manera formal, cuando las funcionarias que ya venían cuidando de los animales decidieron juntarse. Y aunque en la época más crítica de la pandemia tuvieron dificultades, no los dejaron solos, pues se turnaron y contrataron a personas para que los alimentaran.

Para ellos esto va más allá de trabajar en responsabilidad social, sino que muestra que en el lugar en el que se imparte justicia, también se respeta a los animales.

Los gatos son muy consentidos en el lugar. Los trabajadores y usuarios los cuidan. Cortesía

El aporte

El grupo realiza actividades para recaudar fondos y hay funcionarios que dan su aporte. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al teléfono 0988841955 o al 0990297364.