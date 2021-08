Sacar a pasear al perro también tiene sus trucos

Llevar al perro a dar un paseo no es tan sencillo como parece. Hay errores que comienzan desde el momento en que se toma la correa y se permite que el can, así de emocionado como está, salga y siga descontrolado durante todo el camino.

Están también los que creen que no hay diferencia entre usar una pechera o una correa y aquellos que, al no dejarlos olfatear, los exponen a que si un día se pierden, no sepan cómo regresar.

Johan Plaza, educador y adiestrador de perros, resalta que el dueño de la mascota debe saber normas básicas y prepararse por si deben enfrentar situaciones extremas.

Luis Torres, especializado también en entrenamiento canino, indica que uno de los puntos clave es determinar el tipo de paseo que se quiere hacer con la mascota para, según eso, actuar.

El primer paso.

Si al ver el collar, el perro se emociona demasiado y no logra controlarse, hay que esperar, pues si sale así de excitado, será difícil controlarlo después. Colóquelo cuando esté calmado. Si nota que al abrir la puerta, el can hace el impulso de salir, hay que cerrarla. Así irá asociando que para ir de paseo, tiene que estar quieto.

Lo que debe usar.

Antes de sacarlo, hay que saber cuál es la mejor herramienta para usar. Si se trata de un perro pequeño, es recomendable ponerle una pechera, pues, por ejemplo, a ellos se los puede levantar si se portan mal, pero si es mediano se prefiere un collar fijo que permita poder controlarlo. Si es grande, se podría usar uno de entrenamiento, para lo cual hay que tener capacitación.

El tipo de caminata.

Hay que saber también a qué tipo de paseo se lo quiere llevar. Si es para quemar energía, debe hacerse una caminata continua en la que el perro no se distraiga. Para eso una buena opción es hacerlo en sitios en los que no haya muchos perros ni mucho ruido. Si el objetivo es que se relaje, se lo puede llevar al parque.

Es mejor sacar al animal de paseo, cuando esté tranquilo y no ansioso. Pexels

Dejarlo olfatear.

Es importante permitirle que olfatee. Al sacar a pasear al perro, este empieza a percibir olores naturales y luego a marcar con su orina. Esto ayudará a que si en algún momento se pierde, él, a través de los olores, puede regresar a casa. De lo contrario, aunque esté cerca, no podrá hacerlo.

La mejor hora.

El can debe salir tanto en las mañanas como en las noches en un lugar fresco. Hacerlo en horas de intenso sol puede afectar, especialmente a animales de razas como la bulldog inglés, que podrían infartarse por un golpe de calor. Es importante también que si la mascota es pequeña, evite que se acerque a oler a una de gran tamaño, pues podría producirse un enfrentamiento y resultar afectada.