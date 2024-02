Aquellos mitos sobre la endoscopia digestivas

"La total seguridad del paciente es el lema fundamental y prioritario de la endoscopia", destaca el especialista en aparato digestivo del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid; motivo por el cual la desinfección del material endoscópico es de altísimo nivel, casi como en un quirófano.

"Y si hablamos de los efectos de la sedación, pueden generarse leves pausas respiratorias y bajadas de la tensión arterial", explica el director científico del Instituto Clínico del Aparato digestivo (ICAdig).

Pero la inmensa mayoría de estos casos se resuelven rápida y de forma sencilla recolocando la postura del cuello del paciente, mejorando el aporte de oxígeno, y añadiendo suero por la vía intravenosa, respectivamente.

En este mismo sentido, las complicaciones relacionadas con la pared del tubo gastrointestinal se reducen a tres sangrados por cada mil casos y a cinco perforaciones cada diez mil. La mortalidad a nivel mundial está descrita en la literatura en dos casos cada 100.000 personas intervenidas.

Respecto a las colonoscopias, cabe garantizar que no se adelgaza el grosor de las paredes del tubo digestivo, se quiten uno o más pólipos en una o varias intervenciones; y no se practican a mujeres embarazadas o durante el periodo de lactancia, salvo necesidad.

Octavo mito: Hay rumores sobre la idea de que las endoscopias digestivas provocan infecciones" EFE

Llegado el caso, se evitan al máximo las primeras fases de la gestación, cuando el embrión y el feto son más vulnerables. Y ningún procedimiento se lleva a cabo sin la complicidad de la paciente y su ginecóloga y obstetra.

"Por supuesto, el cribado de cáncer es necesario y periódico tanto en hombres como en mujeres y se efectúa para realizar un diagnóstico certero y precoz en la población asintomática", señala.

PRIMER MITO

"La endoscopia digestiva, es decir, diagnosticar y tratar molestias y enfermedades en el interior del esófago, estómago, intestino delgado y grueso, es un procedimiento doloroso, incluso peligroso"

Es una afirmación que oímos con bastante frecuencia, pero no es así y lo digo con rotundidad. La mayor parte de las veces se trata de un procedimiento muy seguro y cómodo para el paciente, sin que apenas se registren complicaciones.

SEGUNDO MITO

"Como el efecto de la sedación se pasa rápido, me recuperaré enseguida de la endoscopia digestiva y no me hará falta la compañía de un familiar, amigo o amiga"

Otro mito bastante recurrente. Como médico, constato que algunos pacientes acuden solos a los hospitales y clínicas ambulatorias (que no obligan al paciente a permanecer ingresado) y es un hecho que debemos evitar.

TERCER MITO

"No necesito una prueba de cribado de cáncer de colon porque no tengo síntomas". Como cualquier otra prueba de cribado de cáncer, de la misma índole que el de la mama o el de cérvix (cuello del útero) en las mujeres, se dirige a pacientes asintomáticos. Cuando un paciente muestra o siente síntomas, entonces sí que tenemos que correr porque hay que diagnosticar alguna enfermedad oculta.

Si un paciente ya tiene sangrado en las deposiciones, lo que los médicos llamamos rectorragia (sangre aislada por el ano o junto a las heces), sufre alteración del ritmo intestinal, incluso pérdida de peso, no podremos referirnos a un cribado, sino al diagnóstico de una posible enfermedad potencialmente grave.

