Se acabó la temporada de los premios más importantes dentro del mundo del cine y aunque la audiencia de los Óscar se redujo en comparación al año pasado, un 20 % menos (23,6 millones de espectadores), todavía hay quienes disfrutan de este reconocimiento.

¿Por qué lo seguimos viendo? Pues queremos estar al día en las tendencias de vestuario, de maquillaje, de peinado, ver qué accesorios se puso determinada celebridad y esto no solo interesa a las mujeres, también los hombres. Queremos imitarlos, afirma Verónica Fonseca, psicóloga.

Otro punto en el cual entra la ciencia que estudia la mente es… en la elección de los ganadores. Y te contamos que investigadores de la Universidad de Queensland (Australia) desarrollaron un estudio que llegó a la conclusión de que el jurado, ya sea de los premios Óscar o los Bafta (Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión), se inclina por gente de su misma nacionalidad.

Según la investigación el 69% de todos los Óscar lo han ganado estadounidenses y los británicos se han llevado más los galardones Bafta que los de premios de la Academia norteamericana.

Asimismo, Niklas K. Steffens, autor del estudio y docente de la facultad psicología de dicha universidad, afirma que “para los espectadores es más fácil percibir una actuación como brillante cuando la hace una persona que pertenece al mismo grupo social”, así lo comunicó el portal Muy interesante.

Otro punto a destacar es que el 88% de los ganadores de estos premios norteamericanos han actuado en filmes que muestran la cultura estadounidense y cuando se trata de personajes históricos reales e importantes para esta nación, se convierten en favoritos.

Al parecer ‘Parásito’, película coreana que ganó este 2020 como mejor película, mejor filme extranjero, mejor director y mejor guion original (los reconocimientos más importantes de la ceremonia) es parte del pequeño porcentaje que logra deslumbrar al jurado de este galardón.

Muchos se hacen la pregunta… ¿Cómo se sintió Leonardo Di Caprio por pasar años nominado y demorarse en llegar la estatuilla? Otra interrogante es... ¿Cómo se sintió el famoso director, guionista y productor Martin Scorsese al no ganarse el Óscar a mejor director en la última ceremonia, desarrollada este 9 de febrero? La psicóloga Fonseca responde. “Todos buscamos ser recompensado , pero hay personas que eso no les suma ni les resta a su trayectoria y valor propio, porque finalmente saben quiénes son . Claro que anhelan el Óscar, hay expectativa en su psiquis, pero no recibirlo no es algo que les afecte, porque dirán no es este año, será el otro”.

Si estoy haciendo lo que me gusta y me apasiona, ese es el mayor premio. El primer aplauso que estos actores, directores y miembros de la industria se dan es el sacrificio, las malas noches, la reacción del público, esa es su ganancia. El Óscar es la cereza del pastel. Verónica Fonseca, psicóloga

