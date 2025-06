La Luna de Fresa se verá en Ecuador: fecha y hora del fenómeno astronómico de junio

Una de las lunas más esperadas del año se acerca: la Luna de Fresa será visible en el cielo ecuatoriano la noche del 11 de junio de 2025, y promete un espectáculo natural ideal para mirar, fotografiar y, por qué no, pedir un deseo.

Aunque el nombre pueda llevar a confusión, no esperes ver una luna color rosado brillante. La llamada Strawberry Moon o Luna de Fresa recibe su nombre por una antigua tradición indígena, y no por su color. Pero eso no le quita belleza: verla aparecer sobre el horizonte ya es todo un evento astronómico.

Te invitamos a leer | Alimentos fermentados: sus beneficios para la salud y cómo hacerlos en casa

¿Cuándo ver la Luna de Fresa en Ecuador?

Según la NASA, la luna llena ocurrirá el miércoles 11 de junio de 2025, aunque su forma redonda y brillante podrá apreciarse también una noche antes y una después.

Lo ideal es observarla entre las 19:30 y 22:00, cuando el cielo esté más despejado y sin tanta luz artificial alrededor.

La Luna de Fresa iluminará el cielo de Ecuador la noche del 11 de junio, visible a simple vista. CANVA

¿Cómo ver mejor la Luna de Fresa?

Si tienes binoculares o un telescopio, podrás ver detalles impresionantes de su superficie, como los cráteres y las sombras lunares. Pero si no cuentas con equipo, no te preocupes: la Luna de Fresa se verá a simple vista, siempre que el cielo esté despejado y libre de contaminación lumínica.

La NASA evalúa aterrizar en Marte en 2026 Leer más

Un consejo: aléjate de la ciudad y busca un lugar con buena visibilidad del cielo. Los paisajes rurales o costeros pueden ofrecer vistas espectaculares.

¿Por qué se llama Luna de Fresa?

A pesar de su nombre, esta luna no se tiñe de fucsia ni rojo. El término Luna de Fresa proviene de las tribus algonquinas del noreste de Estados Unidos, quienes asociaban esta luna llena con la temporada de cosecha de fresas silvestres en junio.

Con el tiempo, el nombre se mantuvo y hoy es reconocido en distintos lugares del mundo. En Europa, también es conocida como Luna de Hidromiel o Luna Rosa, mientras que en Asia, culturas como la china la llaman Luna del Loto.

Solsticio de junio: otro evento clave este mes

Además de la Luna de Fresa, el mes viene cargado de actividad astronómica. El próximo 20 de junio se producirá el solsticio de verano en el hemisferio norte, marcando el día más largo del año para esa parte del planeta. En el hemisferio sur, incluyendo a Ecuador, el mismo día dará inicio al invierno astronómico y al día más corto del año.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!