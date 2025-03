Luciano Cedeño, del carbón familiar a las estrellas Michelin

Chef guayaquileño tras formarse en The Culinary Institute of America trabaja en un restaurante de alto nivel

Luciano Cedeño, un joven guayaquileño de 24 años, ha conquistado la exigente escena culinaria de Nueva York. Actualmente trabaja en el prestigioso restaurante Gabriel Kreuther, galardonado con dos estrellas Michelin, donde se especializa en la estación de pescados.

Desde pequeño, sintió una conexión especial con la cocina. A los 9 años, era el encargado de encender el carbón para los asados familiares, siempre bajo la supervisión de un adulto. Recuerda con cariño cómo sus padres encontraban cualquier excusa para celebrar y recibir invitados. “Siempre nos gustó atender”, dice con nostalgia. Cuando se quedaba solo en casa, aprovechaba para experimentar en la cocina. Entre risas, rememora sus primeros intentos culinarios inspirados en recetas de YouTube: “Al principio, me salían fatales”, confiesa entre carcajadas.

Sin embargo, al principio la idea de convertirse en chef no fue bien recibida por sus padres, quienes preferían que estudiara administración o finanzas. Al ver su pasión por la cocina, decidieron apoyarlo, se sumaron a su esfuerzo por alcanzar ese sueño y lo enviaron al exterior a continuar sus estudios. Aunque probó con pasantías en arquitectura, pronto comprendió que esa no era su vocación. Su momento llegó cuando el gerente del hotel Sonesta lo vio preparar guacamole y le ofreció una pasantía, lo que le permitió descubrir su verdadera pasión. Durante su estadía en Ecuador, organizó dos pop-ups junto a Zeru y Le Hec, donde todos los comensales asistían exclusivamente con reserva previa. Decidido a seguir su sueño, se matriculó en The Culinary Institute of America, donde combinó la administración con la gastronomía, logrando un equilibrio entre las expectativas de sus padres y su amor por la cocina. Su meta siempre fue trabajar en un restaurante con estrella Michelin, y hoy, a su corta edad, lo ha conseguido.

Durante la pandemia, cuando las restricciones obligaron a cerrar los restaurantes, Luciano encontró una forma creativa de mantenerse activo. Siguiendo el consejo de sus amigos, comenzó a vender sándwiches de cerdo mechado y pollo frito. En solo dos días, vendió 350 unidades, reflejando el talento y la pasión que imprime en cada plato.

Luciano Cedeño: Un viaje de perseverancia y éxito en la alta cocina

Luciano Cedeño es un ejemplo de perseverancia, pasión y dedicación. Desde sus humildes inicios hasta su puesto en uno de los restaurantes más prestigiosos del mundo, su historia demuestra que, con esfuerzo y determinación, los sueños pueden hacerse realidad. Actualmente, comparte su trayectoria y experiencias a través de su cuenta de Instagram @sobremesa_byluciano.

