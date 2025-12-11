La artista ecuatoriana Maca Vivas cautiva Los Ángeles con su universo ‘Fluffy World’

Su obra fue escogida por The Los Angeles Post como imagen principal del LA Art Show, una de las ferias más influyentes de USA

María del Carmen 'MaCa' Vivas, creadora de las series Chill Pills y Fluffy Crowns, está en uno de los momentos más importantes de su carrera.

La artista ecuatoriana María del Carmen 'MaCa' Vivas vive un momento decisivo en su carrera. Su obra fue escogida como imagen principal del artículo central de Los Angeles Post para el LA Art Show, una de las ferias de arte más importantes de Estados Unidos. Para ella, este gesto no solo representa un reconocimiento internacional, sino “abandonar el síndrome del impostor que habita en nosotros”, como contó en conversación con EXPRESO.

MaCa nació en Guayaquil y se formó en el Instituto Tecnológico de Artes del Ecuador (ITAE). Complementó sus estudios en The University of Texas at Austin, en EFTI Madrid y realizó una residencia en Metàfora Studio Arts, Barcelona. Su obra parte de una idea central: transformar la vulnerabilidad en resistencia. Ese eje conceptual marcó el inicio de su universo estético, conocido como Fluffy World, un territorio donde la suavidad opera como escudo, refugio y espejo emocional.

Chill Pills: el inicio de Fluffy World

“Mi proceso viene de una necesidad de traducir emociones intensas en algo que pueda tocarse”, explica. La técnica que define su obra —pintar pelito por pelito— funciona como un gesto meditativo, repetitivo, casi de respiración. De ese ejercicio nacieron las Chill Pills, una serie que reinterpreta el símbolo contemporáneo del fármaco.

Cada pastilla cubierta de suavidad cuestiona la idea de estabilidad emocional y el peso que depositamos en lo que promete alivio. “La dureza se vuelve blanda, la fragilidad se vuelve visible. Es una forma de decir que lo que nos sostiene no siempre es firme, pero aun así existe”, señala.

Coronas Esponjosas, una de las obras de María del Carmen 'MaCa' Vivas. Cortesía

Fluffy Crowns: una reflexión sobre el poder



Con el tiempo, ese lenguaje se expandió hacia otros símbolos, estructuras y objetos que, aunque familiares, se vuelven ambiguos en manos de la artista. Ese camino reciente dio origen a Fluffy Crowns, su obra más reciente y una de las razones por las que obtuvo atención en Estados Unidos.

Las coronas, explica, no hablan de realeza sino de las tensiones sociales y personales alrededor del poder. “Una corona siempre está relacionada con quién domina, quién manda, quién pertenece”, dice. Pero en su versión, la corona se cubre de suavidad y se desarma: pierde rigidez, gana humanidad.

Vivas profundiza: “En estas piezas hablo de la fragilidad del poder de él y de la fuerza del poder de ella, en la misma obra”. Esa frase resume el corazón conceptual de su exploración: lo masculino rígido que se quiebra, lo femenino suave que resiste. Desde esa mirada, cada obra funciona como metáfora del equilibrio precario entre fuerza, deseo, vulnerabilidad y control.

Proyección internacional en ascenso



El impacto mediático de LA Art Show ha elevado su presencia internacional. Para 2026, Vivas será representada por Verse Gallery en dos ferias clave: LA Art Show en Los Ángeles y Art Palm Beach en Florida.

Antes, su trabajo ya había sido mostrado en Perú, España, Panamá y Ecuador, y recientemente en espacios como MAD Galería (Cuenca), AQ Feria (Quito) y CasasProject (Guayaquil). Pero este nuevo impulso, admite, tiene otro peso. “Es la primera vez que siento que mi obra viaja sola y habla por mí. Yo solo la acompaño”, afirma.

La artista reconoce que llegar a este punto implicó volver a empezar. Tras una etapa dedicada a otros proyectos, decidió retomar la pintura en el 2016, desde cero, sin expectativas. “Quería volver a sentir el gesto, la mano, la línea. Solo eso”, recuerda. Lo que empezó como un ejercicio regresó convertido en un lenguaje propio, uno que hoy conecta con públicos internacionales atraídos por su mezcla de ternura, humor, crítica y sutileza emocional.

La suavidad como estrategia de resistencia

Aunque su trabajo pueda parecer delicado, está lejos de ser decorativo. La suavidad, dice, no es adorno: es estrategia. “La gente asume que lo suave es débil, pero eso es un error. Lo suave, en mi obra, es la resistencia. Es lo que permanece cuando lo demás se rompe”.

Esa idea es clave en su narrativa plástica y en la recepción que ha tenido en Estados Unidos, donde su enfoque emocional ha sido leído como una reflexión contemporánea sobre la salud mental, el autocuidado y las estructuras que sostienen la vida cotidiana.

Hacia una nueva etapa creativa en LA Art Show

Sobre lo que viene, MaCa prefiere no adelantar mucho, aunque adelanta que las Fluffy Crowns evolucionarán hacia una exploración más directa de los sistemas de autoridad y pertenencia. Lo que sí tiene claro es que este momento marca un giro en su camino creativo. “Es emocionante ver que algo que nació de tanta fragilidad encuentre fuerza afuera”, dice.

Con LA Art Show a la vista y nuevas oportunidades internacionales, el universo suave, denso y emocional de MaCa Vivas sigue expandiéndose. Y ahora, visto desde Los Ángeles, también se abre al mundo.

