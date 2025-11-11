Expreso
  Buenavida

Referencial. La lluvia de meteoros se verá a simple vista.
Referencial. La lluvia de meteoros se verá a simple vista.

Lluvia de Meteoros Táuridas 2025: La guía completa para ver las ‘bolas de fuego’

La madrugada de este 12 de noviembre alcanzará su pico

Para los amantes de los eventos astrológicos, noviembre aún tiene varios que ofrecer. La Lluvia de Meteoros Táuridas ocurre anualmente entre finales de octubre y principios de noviembre. Aunque no es tan famosa ni tan activa como otras lluvias de meteoros son conocidas por ser particularmente brillantes, a menudo denominados "bolas de fuego", debido a su tamaño y luminosidad.

Si bien pueden ser vistas desde el mes de octubre, no es desde el 5 al 12 de noviembre que alcanza su pico, siendo la madrugada del 12 el mejor momento para observarlas.

Si las condiciones climáticas son las optimas podrás observar algunos meteoros cruzar los cielos. La lluvia se podrá ver a simple vista. Se pueden ver hasta 15 meteoros por hora. Generalmente, tienen colores amarillentos o anaranjados y se desplazan de forma lenta y fluida. Su nombre proviene de la constelación de Tauro, el Toro, que es el punto desde donde parecen originarse.

Origen de la lluvia

Los meteoros de las Táuridas provienen del cometa 2004 TG10 y son fragmentos de polvo y roca que se desprenden del cometa cuando pasa cerca del Sol. Este cometa dejó un rastro de escombros que, cuando la Tierra lo cruza, causa la lluvia de meteoros.

Consejos para observar las Táuridas

  1. Busca cielos oscuros y sin contaminación lumínica: Para una mejor vista, alejarse de las luces de la ciudad es esencial.
  2. Vístete adecuadamente: En noviembre, las noches pueden ser frías, así que asegúrate de estar abrigado.
  3. No necesitas telescopio: Las Táuridas se pueden ver a simple vista, así que simplemente recuéstate y mira al cielo. Usa una alfombra o silla reclinable para estar cómodo.
  4. Paciencia: Las lluvias de meteoros pueden ser intermitentes, así que disfruta de la experiencia y da tiempo para que el cielo "se acomode" antes de ver los meteoros.

