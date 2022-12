El auge de consumir comida saludable ha llevado a la industria alimenticia a crear nuevos productos que llamen la atención de los clientes, con etiquetas que, se asume, garantizan los beneficios para la salud, pero que, en realidad, podrían afectarla negativamente.

Que no lo engañen con estas etiquetas

Keto.

Los alimentos permitidos en una dieta cetogénica, en la que hay un alto consumo de grasas saludables, suelen estar elaborados con ingredientes proinflamatorios como los aceites vegetales refinados. Lo ideal es buscar opciones con ingredientes como: ghee, manteca de cerdo, aceite de coco, de oliva, de aguacate, entre otros. Además de las grasas, es importante identificar el tipo de saborizante que contienen. Muchas veces los reemplazos del azúcar causan peores daños que la misma. Se lo explico en la siguiente etiqueta.

Sugar Free.

El 80 % de los productos del supermercado contienen azúcar, gracias a lo cual son más paleatables y adictivos. Cuando un producto dice Sugar Free debemos poner mucho cuidado a los sustitutos del endulzante que se ha utilizado en su producción. La mayor parte del tiempo la industria alimentaria suele adicionar, en lugar de azúcar, químicos muy perjudiciales para la salud. Esto se convierte en “azúcar escondida” y lo mejor es evitarla.

Light.

Esta etiqueta está muy de moda, ya que muchos especialistas prometen que este tipo de comida le hará bajar de peso por tener menos grasa. Hoy en día hay literatura suficiente que afirma que las grasas saludables no solo son buenas para el cuerpo, sino que este las necesita. Por eso, al hacerlas a un lado, le estaríamos quitando lo que probablemente sea el mejor componente de estos alimentos.

Un producto light es aquel al que se le ha quitado un gran porcentaje de grasa y para mejorar su sabor, es común adicionar más azúcar. Ese es, precisamente, el principal problema nutricional que deteriora la salud. Los lácteos son un gran ejemplo de esta manipulación industrial, ya que la grasa es uno de los mejores nutrientes que pueden aportar.

Vegano.

No me voy a referir a la estructura alimentaria vegana, sino a los productos que se procesan con esta etiqueta. La lista de ingredientes de gran cantidad de productos veganos están llenos de gomas, azúcares, químicos, preservantes, gluten y grasas no saludables. Todo esto tiene el propósito de mejorar su textura, color, apariencia y sabor, y simular alimentos que normalmente se producen con materia prima animal.

Tome nota

Mi recomendación: no se deje llevar por la leyenda en las etiquetas, revise la lista de ingredientes, esa es la información más importante para asegurarse de que compra un producto lo más “limpio” posible. Escoja aquellos que no tengan más de cinco componentes, y si en ellos encuentra una palabra que no pueda pronunciar o que no provenga de un animal o una planta, no los consuma. Nada como los alimentos reales y lo menos procesados posible.

TIP: también son azúcar la maltodextrina, dextrosa, jarabe de maíz, agave, miel, jugo de frutas concentrado, glucosa, sacarosa, maltosa, azúcar de coco, entre otros.