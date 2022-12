La relación entre modelaje y arte es más fácil de percibir que de explicar. Al conocer a Julia W. Gama, esa conexión se detecta de inmediato, pero también se expande a medida que va contando su formación y logros.

Nació en Brasil, pero es de espíritu nómada. Salió de Porto Alegre movida por su pasión y saltó a la popularidad al ser la primera finalista del Miss Universo 2020; y luego, por su gran talento como actriz, vivió en China y actualmente reside en México.

Entre sus trabajos para Telemundo, sus asesorías a misses y sus proyectos como embajadora de la lucha contra la lepra, se desenvuelve también como la imagen oficial del certamen Universal Woman, lo cual la trajo a Ecuador para hablar sobre ello y coronar a la representante del país.

Durante su recorrido por Guayaquil, en diálogo con SEMANA la brasilera descubre su lado más personal, ese que atrae a sus más de 561 mil seguidores en Instagram.

Del bullying de las favelas

Afirma que detrás de su seguridad al hablar hay una preparación integral que le ayudó a superar situaciones de la infancia. “De niña yo era gordita y sufría bastante bullying por eso. Lo viví en un ambiente violento, con chicas de las favelas de Brasil que venían a pelear conmigo... Me pegaban”, recuerda.

Con el tiempo, Julia atravesó situaciones de depresión por esa búsqueda de alcanzar la perfección. “Hice terapia por muchos años, tomé medicinas y me internaron cuando fue necesario. Pero cuando miro atrás, me enorgullece lo que aprendí. Hoy en día ya no hay espacio para que vivamos en ese intento de vernos perfectas, porque eso sería fallar todos los días”, dice y agrega: “Me di cuenta de que inspiraba más cuando lidiaba con mis imperfecciones y salía adelante. De eso se trata la vida, de amarse como una es. Amar nuestro cuerpo y ser gratas porque gracias a este hemos llegado hasta aquí. Eso es lo más potente que podemos hacer por nosotras… Una es mejor para el mundo cuando está feliz y saludable”.

La meditación diaria, visualización, ejercicio físico, inteligencia emocional, PNL (programación neurolingüística) y sus aprendizajes de la cultura de China han logrado que su alta autoestima sea el pilar de su día a día.

Su momento de gloria

Antes de arribar a Ecuador, estuvo en México. Y cuenta que sus próximos destinos son Estados Unidos (Los Ángeles, concretamente) y Paraguay.

Aquello es parte del itinerario de todo lo que hace. Comenzó su carrera como figura pública siendo embajadora internacional de la lucha contra la lepra hace ocho años y eso la ha hecho acreedora de varias distinciones de organizaciones internacionales.

El camino de los certámenes de belleza vino relativamente a la par. “Yo estudiaba ingeniería química y no tenía idea de cómo caminar en tacones. En tercer año me apunté a un certamen de belleza y lo gané gracias al teatro. La actuación me permitió dejar la timidez y me dio claves para tener un mejor performance en el escenario”.

Julia Gama eligió la carrera de Licenciatura en Artes Dramáticas Sebastián Encalada

Con la corona del Miss Mundo Brasil 2014, volvió a las aulas para cambiarse a la carrera de Licenciatura en Artes Dramáticas. Con el título bajo el brazo se aventuró a comprar un tique de avión rumbo a China. “Fui la primera actriz brasileña en el mercado de cine chino”, comenta sobre su experiencia de tres años en el país asiático.

Con ese bagaje, volteó su mirada nuevamente a América, pero decidió hacer base en México. Actualmente tiene proyectos con el canal Lifetime, con el que ha grabado la novela ‘Amores que engañan’.

Y el camino continúa, pues en febrero tiene programada otra serie en español. Todavía hay Julia para rato.

En la casa de los famosos

Debido a su relación con Telemundo, Julia participó este año en el reality ‘La casa de los famosos’ y reconoce que la experiencia la sacó de su zona de confort.

Me sirvió para mostrar el otro lado de una Miss. Se piensa que todo en la vida nos va perfecto, pero esa imagen ya no va. Somos humanas. Yo quería que conozcan a la mujer real.

No niega que el ambiente era muy intenso, pero eso fue parte de su reto personal. “La preparación de una reina es integral y le permite transitar por cualquier camino que elija, como un reality en este caso”.

Resulta también que estando allí conoció al amor de vida, Rafael Nieves, un rostro conocido en series mexicanas. Un noviazgo que logra miles de likes de sus fanáticos.

Julia es embajadora del Universal Woman Sebastián Encalada

La voz de Universal Woman

El preparador Alexander González fue quien contactó a Julia para ser la embajadora del Universal Woman. El venezolano es el mentalizador de este proyecto que busca revolucionar los certámenes de belleza, con su propuesta diferente.

El concurso tiene su sede oficial en los Emiratos Árabes y está pensado para señoras casadas, divorciadas o mujeres con más de 30, 40 y 50 años, y se premia a los proyectos sociales que apoyan las participantes. Es por ello que el premio se dona a la institución que representa la ganadora.

“Entendemos que cada mujer tiene su historia y queremos ser la plataforma para darles visibilidad y que su mensaje inspirador motive a las demás”.

Si bien recibirán a postulantes de 40 países, cuando se le pregunta a Julia cuál es el punto a favor de las mujeres latinas, reconoce que son muy apasionadas y eso, concluye, es la llave de su éxito.

Shakira, su razón para hablar español

"Yo tenía ocho años de edad cuando escuché Shakira por primera vez y de inmediato dije 'amo este idioma'" cuenta sobre el porqué habla perfectamente el español.

"Comencé a estudiarlo en la biblioteca de la escuela con los diccionarios de papel e iba traduciendo palabra por palabra las canciones de Shakira. Así empecé", dice.

En sus inicios, Julio tenía un claro dejo argentino. Pero luego al ingresar a los certámenes de belleza, su coach fue Alexander González, venezolano y su español varió de tono.

Ahora que reside en México, está trabajando para que se escuche "muy mexicano porque eso me sirve para mi trabajo como actriz".

Es cierto que Shakira fue su razón para aprender esta lengua, pero aún no tiene la dicha de conocerla. "La admiro y sueño con ese momento algún día", refiere. Y es posible que se dé.