Esta vez, a Fabiola Baquerizo le toca estar del otro lado. En el papel de entrevistada y no de entrevistadora, como lo suele ser en su programa de radio. Desde este año, escuchar su voz ha sido habitual en unos de los diales de la FM. Volvió a la comunicación luego de dos décadas de ausencia. Y en este mismo año, se lanzó a emprender.

Es parte de su cotidianidad. Y, como dice ella, “para sentirme activa”. Su agilidad y silueta fit dan la impresión de estar pasando apenas por los 35 años, aunque en realidad ya está en los 50.

Fabiola tiene un discurso bien claro: nunca es tarde para hacer lo que a uno le gusta. En diálogo con EXPRESIONES, narra los retos y aprendizajes en esta nueva etapa de su vida.

24 horas no son suficientes

Mientras a nivel local el rostro de muchas chicas abundan en los reels e historias de las redes sociales para mostrar sus emprendimientos, en el mismo escenario están mujeres que pasan los 40 años desafiando el hecho de que aquel es solo un terreno para las más jóvenes.

Eso va en consonancia con lo que señala el estudio Global Entrepreneurship, que dice que Ecuador mantiene la tasa de actividad emprendedora (TEA) más alta de América Latina y que tres de cada diez ecuatorianos adultos son emprendedores, de estos un 52,1% son mujeres.

“Un día me dije: ‘Voy a cumplir 50 años, ¿me voy a quedar con las ganas de haber hecho algo más?’. Para evitar arrepentirme luego por los ‘qué hubiera sido si...’, decidí lanzarme a tener mi propia marca. Hoy, la edad no importa para ser emprendedor. Así tengan 50, 60, 70... Nunca es tarde”, comenta.

Lo que empezó como una idea en 2021, se concretó en 2022 bajo el nombre de Fabi Lifestyle. “Siempre me ha gustado la moda e influir en otra gente en cuanto a un estilo de vida sana. A mí, por ejemplo, me encanta el ejercicio. Suelo patinar, pero si me dicen vamos a hacer pádel y no soy experta, voy. Me gusta estar activa”.

Así nace la idea de crear una marca para ejercitarse, pero con un toque sofisticado que, a su vez, sirva para ir a una salida casual. Es lo que se conoce como estilo athleisure. “Llevo apenas seis meses de haberla lanzado. Al inicio viajé a Colombia a buscar textiles, pero con el tiempo empecé a mezclar con insumos de acá”, explica.

“Yo soy super visual. Por eso yo misma escojo cómo quiero que sea el diseño o la combinación de colores para luego transmitirla a la costurera…. He disfrutado mucho esto, no pensé que me iba a gustar tanto” confiesa.

Entre los retos, le tocó tomar cursos de redes sociales para manejar la línea gráfica de su cuenta. “Aunque la mayoría de cosas las he aprendido sola, de repente me pongo a grabar y ya me sale un reel”, bromea. Ella valora cómo ha ido desenvolviéndose. “Por ahora soy como un ‘pulpito’ yo misma hago todo. Soy la que atiende a la cliente, despacha, cobra… Y si bien, me gusta, y me parece divertido, en realidad, cuando me doy cuenta, el día no me alcanza. Por eso, si el negocio sigue creciendo, (y eso aspiro), me gustaría poder emplear a más gente”, anhela.

De vuelta a la comunicación

Por mucho tiempo, Fabiola hizo una pausa en los medios. “Preferí la maternidad y dedicarme a mi familia. Sé que hacer una pausa así no es una dicha que todas tienen, pero tuve esa oportunidad.. Entonces me dediqué a llevar y traer a mis hijos del cole, etc.. Una mamá a tiempo completo”.

Si bien antes de pausar trabajaba en TV, en revistas matutinas de canales como Ecuavisa y Teleamazonas, este 2022 regresó pero desde una cabina de radio.

“Siempre me ha gustado influenciar, sobre todo con temas motivadores. Para noticias malas ya suficiente tenemos. Obviamente me solidarizo con todo lo que está pasando, pero justo por eso prefiero tener un espacio de contenidos positivos”.

El hecho de volver le va dejando aprendizajes. “En otras etapas de mi vida, me pasaba postergando proyectos. Decía ‘más adelante lo haré’, hasta que llegó el momento de decidir. Es cuestión de vivir un día a la vez y de no fijarte en las trabas, sino en la meta”, dice.

Así pasa sus días entrevistando personajes, planificando temas y conectándose con los oyentes con las ganas de liderar el dial.

Los primeros

Emprender y volver a la radio, dice, le permitió crecer en redes sociales. “Va unido de la mano con el tema de ser influencer. Confieso que estoy comenzando... No tengo aun una comunidad grande, pero el nicho del mercado al que llego es bien interesante por el estilo de vida más consciente que buscan”, dice sobre sus mas de 5 mil seguidores.

En ese camino que recién está empezando, ya ha hecho colaboraciones con marcas. “Nunca acepto algo con lo cual yo no me identifique. Creo que eso es importante para ganar credibilidad”.

Por eso cuando se le pregunta si cree que aquello es un tema rentable, piensa que sí. “Me gusta la comunicación, por eso disfruto de hacerlo”. Así es como logra miles de likes de quienes están ávidos de conocer mas sobre sus proyectos y día a día.

“Hay quienes dicen ‘a tus 50 años luces super bien’, comparándolo al estereotipo de lo que se ha venido viendo en otros tiempos. Pero creo que eso tiene que ver con mi actitud positiva, el disfrutar de cada cosa que hago y no enfocarme en lo que me hace falta sino en lo que tengo.. Eso me hace sentir llena de vida y me mantiene joven”, concluye.