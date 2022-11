Mientras muchas intentan tener el “cuerpo perfecto” para lucir prendas en talla small, otras mujeres están redefiniendo ese ideal.

Es el caso de Pilar Navarrete, quien pone sobre la mesa que la talla Plus debe tener más presencia en la moda local.

Atrás quedó su costumbre de vestir prendas en solo color negro. Hoy, con su más reciente emprendimiento, abre un abanico de tendencias para mujeres que como ella son talla grande.

Esto nace dentro de su marca Cotton Candy que ya cumplió cinco años en el mercado entre retos y desafíos.

Pues si bien como productora de TV tuvo dos décadas de experiencia, el bagaje lo ha trasladado a su faceta de emprendedora. Y como si se tratara de un programa televisivo, Pilar produce día a día para generar audiencia, sacar nuevos productos y competir con otros negocios. Esta es su nueva forma de liderar el rating.

En diálogo con Expresiones contó los aprendizajes que le va dejando el camino.

Por una moda más inclusiva

Su sensibilidad por la moda viene desde niña. “Fui influenciada por mi madre. Debo confesar que de ella aprendí a estar siempre bien vestida”, dice.

De hecho, coleccionar y leer la revista Vogue, más conocida como la Biblia de las tendencias, ha sido parte de su pasatiempo.

Sin embargo, encontrar a nivel local prendas con toque fashionista para ella era una odisea. “Siempre fui talla L o XL. Pero aquí se han acostumbrado a vendernos prendas negras para dar la impresión de que uno es más delgada. Y aún así el entalle no era el adecuado. Entonces para tener ropa que realmente me quedara (y bonita) tenía que comprar cuando viajaba al exterior”, cuenta sobre lo que vivió desde adolescente.

De esa experiencia personal surgió la idea de incursionar en el rubro de la indumentaria. Y lo que en marzo de este año comenzó como una lluvia de ideas se concretó a inicios de noviembre.

“No ha sido fácil. En el camino he visto la falta de inclusión a nivel local. Por ejemplo, desde el mismo maniquí se vende mayormente en talla small. Se necesita en tallas grandes. El que tengo lo conseguí en Ambato luego de recorrer varios lugares. Allí era el único que tenían mientras en los otros almacenes la excusa que me daban es que preferían no vender talla plus. ¿Entonces cómo uno puede emprender así?”, se cuestiona.

Pese a las dificultades mantuvo su ideal y logró confeccionar su primera colección, en la cual destaca el estilo casual en tonos pasteles y print florales de tamaño pequeño. En su mayoría tienen elásticos que se adaptan a la talla L hasta XXXL. “Ahora las chicas de talla plus debemos cambiar el chip, no tenemos que vestir solo de negro para lucir bien”, expresa.

Desde el lado de la confección comenta que tiene el apoyo de Dalinda, la costurera que fue parte de su staff en Combate. A todo esto, vale recordar que Pilar fue directora por cinco temporadas de dicho reality.

A fin de mantener el nivel y calidad cuenta que aprovecha los viajes al extranjero para absorber tendencias y se ha apuntado de manera online a la carrera de Asesoría de imagen en la Maison Aubele en Argentina. “Siempre digo que para emprender se debe aprender”, aconseja.

Produciendo online

Más de cincuenta mil seguidores en Instagram son parte de la comunidad de Cotton Candy, su emprendimiento donde comercializa productos skin care, novedades para niñas, dulces y, lo más reciente, ropa plus size para adultas.

“Mi emprendimiento es como un programa”, dice para compararlo con aquello que hacía como productora de TV.

“Todos los días tengo que darle a mi cliente algo nuevo que ver. Como sabemos hoy en día Instagram es muy audiovisual, ya no es solo fotos. Entonces tengo mi cronograma diario para historias y reels. Hoy, por ejemplo, hablo sobre skincare para piel grasa, mañana sobre moda plus. Y así armo mi ‘magazine’ matutino como yo le digo”, comenta.

Ese es su ritmo diario en esta faceta como emprendedora, la cual hizo que salga de su zona de confort. Para comercializar la línea skincare estudió la carrera de Cosmiatría y ahora para moda está estudiando Asesoría de Imagen.

“Reinventarme constantemente me lo enseñó la televisión. Siempre tienes que pensar en hacer algo más. Si hoy la rompiste con tal programación tienes que pensar como sigues impactando mañana. Eso me pasa como emprendedora”, concluye.

Sobre ella:

- Guayaquileña, de 46 años.

- Cosmiatra.

- Está estudiando asesoría de imagen en Maison Aubele en Argentina.

- Productora de TV con más de dos décadas de trayectoria.

