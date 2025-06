Jardinería en casa: Por qué tener un huerto beneficia tu salud emocional

Muchos tenemos un estilo de vida en el que todo va a mil por hora. Pasamos tiempo viendo las pantallas de nuestros celulares o tras un escritorio en la jornada laboral. Esto ha hecho que actividades cotidianas como regar las plantas o cuidar el jardín no estén presentes en nuestra rutina. Sin embargo, hacer una pausa y meter las manos en la tierra para cuidar nuestra flor preferida o cultivar un huerto en casa puede convertirse en una herramienta terapéutica que nos reconecta con lo esencial: el presente… y la naturaleza.

Beneficios de estar en contacto con las plantas

¿Alguna vez sintió cómo el estrés disminuía mientras regaba sus plantas? No fue casualidad. La psicóloga Jasmin Lama dice que estar en contacto con la naturaleza puede tener un impacto muy positivo en la salud mental, y más aún si se trata de la jardinería. “Estudios han demostrado que cuidar las plantas y pasar tiempo al aire libre ayuda a reducir nuestros niveles de estrés, ansiedad y fatiga mental. La jardinería promueve la calma, mejora el estado de ánimo y contribuye a una mejor concentración”, menciona.

Actualmente, cuando el bienestar emocional es cada vez más importante, Lama recalca que la jardinería es una actividad terapéutica que no solo nos permite embellecer nuestros espacios, sino también nuestra mente. “Es una herramienta que nos ayuda a enfocarnos en el presente y a desarrollar habilidades como la tolerancia y la paciencia. Desde el punto de vista psicológico, dedicarnos en algún momento del día a cuidar nuestras plantas nos ayuda a estar en el aquí y en el ahora, y a frenar por un momento el ritmo acelerado de vida que llevamos hoy en día”.

Además, el proceso de sembrar una semilla le permite desarrollar la habilidad de saber esperar, y le enseña que no todo sucede de inmediato, sino que todo requiere su momento.

¿Qué es la horticultura?

La horticultura, más allá de ser una técnica para cultivar alimentos, puede convertirse en una forma poderosa de sanación emocional y física. Así lo vive Joselyn Tixe, experta en jardinería y horticultura, quien encontró en su huerto un alivio inesperado para el dolor crónico que le provocaba la fibromialgia.

“Tenía muchos dolores, pero mis plantas me motivaban a levantarme para poder regarlas, y cuando estaba en mi huerto los dolores iban bajando”, cuenta. Fue así como descubrió lo que hoy se conoce como terapia de horticultura. “Aparte de darnos de comer, también ayuda en la parte emocional, a calmar dolores. Las plantas me han ayudado muchísimo. Puedo tener una vida que los doctores dijeron que no iba a tener”.

Para Tixe, el proceso completo (desde elegir la semilla, ver germinar la plántula, cuidar la planta y esperar el fruto) es un ejercicio de paciencia y esperanza que ha transformado su día a día. “El contacto con la tierra hace que uno libere dopamina. Es una terapia que incluso a nivel médico me recomendaron”.

Hacer jardinería en grupo también es positivo

La jardinería puede ser un refugio personal, un espacio para estar a solas con sus pensamientos, dejar el teléfono de lado y simplemente observar cómo la vida crece. Además, también llega a convertirse en una actividad para disfrutar con sus seres queridos.

“Compartir la jardinería con la familia y los amigos puede ser muy positivo, tanto a nivel emocional como psicológico. Es una excelente forma de pasar tiempo juntos y crear momentos de conexión real, fortaleciendo los lazos afectivos al alejarnos de las pantallas y otras distracciones”, asegura Lama. Cuidar un huerto con quienes ama fomenta el diálogo y el trabajo en equipo. Sin duda, no solo ayuda a su bienestar emocional, sino que también lo une a las personas que quiere.

"La jardinería despierta una conexión emocional con el entorno. Ver crecer una planta gracias a nuestro esfuerzo es una experiencia muy gratificante” Psicóloga Jasmin Lama

Para hacer un semillero, usa una tabla germinadora o bandejas de huevo. FREEPIK

Recomendaciones claves para plantar en casa

Tixe explica que no hace falta tener un gran jardín para tener sus primeras plantas. Puede comenzar a sembrar en un balcón, terraza o incluso junto a una ventana en donde entre la luz natural del día. La experta da sus mejores tips para plantar con éxito:

Coloca las plantas en un lugar con buena luz natural y ventilación.

Para hacer un semillero, use una tabla germinadora o bandejas de huevo.

Haz tu compost casero con frutas dañadas y restos de vegetales.

Para aportar calcio, tritura cáscaras de huevo, mézclalas con limón y agua, y riegue sus plantas.

Riega al amanecer o al atardecer para evitar que el sol queme las hojas.

Evita el exceso de agua. Muchas veces el problema no es falta, sino sobreriego.

Usa maceteros con drenaje. La terracota mantiene la humedad y protege del calor, a diferencia del plástico que se calienta más rápido al sol.

¿Qué puedes sembrar en casa?

Si se animó a empezar su propio rincón verde, Tixe detalla toda la variedad de plantas que puede tener en casa:

Medicinales: llantén, ruda y valeriana, perfectas para infusiones y cuidados naturales.

Condimentos: albahaca, romero, menta, perejil, orégano, cebollín y culantro; aportan sabor y frescura a sus comidas.

Hortalizas comestibles: tomate, pepino, zanahoria, lechuga, cebolla, espinaca, acelga y rábanos; ideales para huertos caseros.

Ornamentales para interiores: lengua de suegra, millonaria, escalatea, monstera y helechos; decoran y purifican el aire. Ornamentales para balcones.

