Iglesia con causa: La labor de FUNNES que transforma realidades

La Fundación No Estás Solo entrega mochilas al inicio del año escolar. Incluye a jóvenes y adultos en sus actividades.

ONG. La Fundación No Estás Solo nace como brazo social de la Iglesia Familia de Dios en Guayaquil.

“Hay cosas que comparto con los mayores, y aprendo de ellos. Y lo que más me ha marcado es que aquí no solo se predica, se actúa. Para mí, FUNNES es lo más parecido a lo que hacía Jesús”, afirma Joseph Rincón, de 22 años. Es uno de los voluntarios de la Fundación No Estás Solo (FUNNES), que nació hace más de una década como extensión social de la iglesia cristiana Familia de Dios, y que hoy moviliza a toda una comunidad para servir a los más vulnerables en Guayaquil y otras zonas del país.

Joseph ha visto cómo personas en situación crítica, incluso dentro de su congregación, reciben ayuda directa: comida, empleo, acompañamiento. “Yo mismo he visto cómo, sin planearlo, todo se mueve para que llegue la ayuda. Es como si Dios armara el rompecabezas. Es algo que no se puede explicar desde lo lógico”, dice.

De la diabetes a la esperanza: así nació Guerreros Azules, ONG que transforma vidas Leer más

Una iglesia que impacta la ciudad de Guayaquil

Durante este 2025, FUNNES ha logrado consolidar una red de apoyo activa que beneficia cada año a más de 1.500 familias, gracias a cinco programas principales que se sostienen con donaciones, trabajo voluntario y el compromiso de una iglesia con más de dos mil miembros. La directora general, Peggy Segura, resalta el impacto y alcance: “Cada proyecto es importante porque representa una bendición para alguien. Pero si tuviera que destacar uno este año, sería La Casa de la Familia. Reconstruir un hogar no solo cambia una estructura, transforma vidas”.

Este proyecto emblemático tuvo su punto de partida en 2024 con la reconstrucción de una vivienda en el barrio Cristo del Consuelo, una zona popular de Guayaquil. “Era una familia muy pobre, y una de sus integrantes estaba gravemente enferma. Ver esa casa levantada, con el apoyo de nuestra gente, fue un sueño cumplido”, comenta el pastor Josué Rincón, líder espiritual de Familia de Dios. La meta para este año es repetir la hazaña, ampliando el alcance gracias a alianzas con otras organizaciones.

Distintos programas muestran el amor al prójimo

La labor de FUNNES no se detiene. Amor sobre ruedas, por ejemplo, activa cada diciembre a decenas de jóvenes y adultos que recorren parroquias de Guayaquil para llevar alegría, música y regalos a familias olvidadas. Abrigo 91 sale cada mes a las calles a repartir comida y ropa a personas en situación de calle. Y Canastas de Amor entrega más de 50 kits mensuales con alimentos a quienes atraviesan crisis económicas.

Otros programas como La Mochila de la Familia atienden a niños y adolescentes antes del inicio del ciclo escolar, y los planes para 2025 incluyen un programa integral de salud física y mental, así como cursos gratuitos para personas de escasos recursos. “Queremos formar, dar herramientas, acompañar procesos. Porque creemos en una ayuda que va más allá del momento”, asegura Evelyn Cevallos, líder operativa de la fundación.

Una iglesia que incluye a todas las personas

Top 5 papables: quiénes suenan fuerte para convertirse en el nuevo papa Leer más

Desde sus inicios, Familia de Dios se ha definido como una iglesia para quienes no tienen iglesia. “Somos una comunidad de personas imperfectas, que reconocimos nuestra necesidad de Dios. Y desde ahí nacen nuestras obras. No ayudamos por caridad, lo hacemos por convicción”, recalca el pastor Josué Rincón. No es raro entonces ver a arquitectos, ingenieros, diseñadores, educadores o jóvenes como Joseph trabajando codo a codo para organizar brigadas, cargar víveres o consolar a una madre afligida.

“Uno puede venir a servir desde donde está. Yo empecé ayudando con pequeñas cosas. Y cuando te das cuenta del impacto, no quieres parar”, concluye Joseph.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? SUSCRÍBETE AQUÍ.