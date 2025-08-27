Hospital del Día y KFC atienden gratis a niños con labio fisurado en Ecuador

Hospital 'Niños de la Mano de María', KFC y PraxMed, impulsa un programa para niños con labio fisurado y paladar hendido

La campaña “Sonrisas para toda la vida” cumple cuatro años transformando vidas y ofreciendo esperanza a cientos de niños y adolescentes ecuatorianos.

En Ecuador, uno de cada 500 niños nace con labio fisurado y/o paladar hendido, una condición congénita que afecta de manera directa su alimentación, comunicación y desarrollo emocional. Más de 4.000 menores han recibido atención gratuita en el país gracias al trabajo del Hospital del Día 'Niños de la Mano de María', pero aún cientos esperan su turno para acceder a cirugías reconstructivas y tratamientos integrales.

Una alianza por la salud

El Hospital del Día 'Niños de la Mano de María', con más de 20 años de experiencia, ha consolidado su labor con el apoyo de aliados estratégicos. Desde hace cuatro años, Grupo KFC impulsa la campaña 'Sonrisas para Toda la Vida', que financia tratamientos completos para niños y niñas en todo el país.

A esta iniciativa se suma PraxMed, que facilita exámenes prequirúrgicos y el uso de sus instalaciones médicas a nivel nacional. “Se trata de una enfermedad dolorosa, complicada y costosa, pero que tiene solución. Queremos llegar a un país sin esta patología”, afirmó Gustavo de la Pared, gerente general de la institución.

Más de 4.000 menores han sido beneficiados en Ecuador con atención integral gratuita; la meta es sumar 150 pacientes más hasta 2026. Francisco Flores

Historias que inspiran esperanza

Madres como la de Valentina Vera, de cinco años, narran con emoción el cambio que estas intervenciones generan: “Hasta aquí estoy feliz y espero que otra vez, si hay otra oportunidad de operarla, se pueda”, expresó tras la primera cirugía.

Lo mismo comparte Bertha Gamarra, mamá de Abigail, quien asegura sentirse agradecida: “Yo lo que quiero es que mi hija se opere para que, cuando sea más grande, diga que se ve bonita y no fea”.

Estas voces reflejan la esperanza que despierta el programa, no solo por el procedimiento quirúrgico, sino por el acompañamiento integral que reciben las familias durante años, con controles médicos, terapias de lenguaje, odontología, apoyo psicológico y seguimiento nutricional.

Integralidad del programa

Javier Cruz, gerente de gestión humana y asuntos corporativos de Grupo KFC, explicó que este programa “no es una operación y ya, sino un tratamiento integral que incluye cirugías, acompañamiento psicológico, terapias de habla y nutrición”. Actualmente, 250 niños forman parte del plan y se espera sumar 150 más hasta finales de 2026.

El doctor Pablo Dávalos, representante del cuerpo médico del hospital, recalcó que el objetivo es “brindar una atención multidisciplinaria con pediatras, nutricionistas y especialistas para garantizar un desarrollo saludable de cada paciente”.

Hospital del Día, PraxMed, Grupo KFC refuerzan su compromiso social financiando tratamientos y facilitando instalaciones médicas para esta noble causa. Francisco Flores

¿Cómo sumarse a la causa?

La iniciativa está abierta a familias de todas las provincias sin costo alguno. Para acceder al programa, basta con contactar al Hospital del Día 'Niños de la Mano de María' al 096 32 5 7961.

Además, cualquier persona puede apoyar mediante la donación voluntaria de 50 centavos en los locales de KFC, recursos que se destinan en su totalidad a los tratamientos.

Con esta labor conjunta, la campaña 'Sonrisas para Toda la Vida' busca no solo devolver sonrisas, sino también confianza y calidad de vida a cientos de niños ecuatorianos que merecen un futuro lleno de oportunidades.

