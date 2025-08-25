Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

El médico ecuatoriano Adrián Castillo se encuentra en el centro de la polémica en Argentina.
El médico ecuatoriano Adrián Castillo se encuentra en el centro de la polémica en Argentina.LA NACIÓN- CANVA/ EXPRESO

¿Por qué están investigando a médicos ecuatorianos en Argentina?

Te contamos lo que se sabe del fraude con gafas inteligentes en el examen médico argentino que involucra a ecuatorianos

Los médicos ecuatorianos están en el centro de la polémica en Argentina, tras un escándalo por presunto fraude en el Examen Único de Ingreso a Residencias Médicas 2025. El Ministerio de Salud de la Nación presentó una denuncia formal luego de descubrir que un postulante utilizó gafas inteligentes para grabar la evaluación y compartir las preguntas con terceros.

RELACIONADAS

¿Quién es Adrián Castillo, el médico ecuatoriano acusado de fraude en Argentina?

El principal implicado es Adrián Castillo, egresado de la Universidad de Guayaquil, quien fue sorprendido el 1 de julio en el Parque Olímpico de la Juventud de Buenos Aires, grabando el examen con unas gafas inteligentes.

Según la denuncia, la artimaña consistió en transmitir las preguntas a un colaborador externo que, a su vez, enviaba las respuestas a otros aspirantes. El médico alcanzó 92 puntos, uno de los puntajes más altos, pese a haber obtenido solo 69 en una evaluación previa en el Hospital Británico.

¿Cómo operó el fraude en el examen de residencias médicas en Argentina?

El Ministerio de Salud argentino denunció al médico por defraudación a la administración pública, incluyendo a posibles cómplices identificados por “resultados anómalos” en el examen.

La investigación apunta a intercambios en Telegram, WhatsApp, Instagram y Facebook, donde circulaban recomendaciones para copiarse e incluso ir a rendir con dos teléfonos, uno como “señuelo” si solicitaban entregarlo. También se emitían ofertas de compra del examen por más de USD 2.500.

Imagen referencial de que las facultades de medicina requieren una acreditación de la Federación Mundial de Educación Médica.

¿Las facultades de Medicina de Ecuador están acreditadas por la Federación Mundial?

Leer más

Entre las medidas judiciales solicitadas figuran el decomiso de celulares y dispositivos electrónicos de Castillo y de otros postulantes relacionados con la filtración.

Médicos ecuatorianos señalados por fraude

Castillo no fue el único. Tras repetirse la evaluación, varios médicos ecuatorianos cayeron drásticamente en el ranking, otros casos son el de un egresado de la Universidad Central del Ecuador bajó de 95 a 64 puntos, cayendo al puesto 245 de 320 en oftalmología; el de una médica de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí pasó de 95 a 51 puntos, quedando en el puesto 581 de 667 en cirugía general; y el de una aspirante de la Universidad Técnica de Manabí no superó los 40 puntos en el segundo examen y terminó en el puesto 461 de 475 en tocoginecología.

Nuevo examen reveló patrón anómalo de calificaciones

El Ministerio de Salud argentino determinó que existió un “patrón de desempeño anómalo”, confirmando que los puntajes obtenidos en la primera prueba no eran consistentes con los antecedentes académicos de varios postulantes.

En el caso de Castillo, el más señalado del escándalo, tras la repetición del examen descendió al puesto 504 entre 592 candidatos en anestesiología.

RELACIONADAS

El caso ha generado indignación en el gremio médico argentino y ha puesto bajo la lupa la participación de profesionales extranjeros en las residencias médicas. La polémica también abre el debate sobre los mecanismos de seguridad en los exámenes y la necesidad de mayores controles para evitar fraudes tecnológicos.

¿Quieres leer más contenido de calidad y sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. ¿Por qué están investigando a médicos ecuatorianos en Argentina?

  2. ¿El Concejo de Quito discute los temas urgentes para la ciudad?

  3. Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 26 de agosto de 2025

  4. CBEI celebra Ferragosto en el Club de la Unión, en Samborondón

  5. Río Guayas: ¿Por qué la contaminación y el cambio climático amenazan el agua?

LO MÁS VISTO

  1. La vida de José Serrano en Miami: casa de lujo y autos de alta gama

  2. ¿Quién era Tommy Wright, fundador de la corporación Favorita?

  3. María Paula Christiansen: el trasfondo de la empresaria detrás de José Serrano

  4. Feria virtual en Ecuador ofrece 5.000 empleos: cómo postular sin costo

  5. "Yo te los pago", la desafiante respuesta de Aquiles Álvarez ante reclamo por hueco

Te recomendamos