Compra de medicinas se concretará en 60 días, anuncia ministro Jimmy Martin

El ministro de Salud Pública, Jimmy Martin, anunció que en un plazo de 60 días se concretarán las compras centralizadas de medicamentos e insumos médicos a través del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP).

“Estamos atendiendo todos los problemas en paralelo. Se están modificando procesos, lo estamos haciendo de manera urgente”, afirmó Martin en entrevista con Teleamazonas. La estrategia contempla redistribuir recursos desde hospitales con abastecimiento superior al 90% hacia centros con mayores necesidades, mientras se ejecutan las nuevas adquisiciones.

El ministro explicó que esta compra nacional se realiza bajo un nuevo esquema técnico, con control presupuestario y trazabilidad. “No se trata solo de gastar, sino de invertir bien. Hay que cambiar la idea de que eficiencia es cuánto se gasta”, subrayó.

La ministra de Finanzas, Sariha Moya, confirmó que se han destinado $200 millones para estas compras, aunque hasta ahora solo se han ejecutado $100 millones. El proceso forma parte de la hoja de ruta trazada por el Comité Nacional de Salud Pública (CONSAP), creado por decreto presidencial el 19 de agosto de 2025.

“No existe una crisis que lo amerite”: Martin rechaza declarar emergencia

Pese a los reclamos de gremios médicos, pacientes renales y colectivos ciudadanos, el ministro descartó declarar emergencia sanitaria. “No es lo más oportuno”, afirmó, al explicar que esta figura legal podría acelerar procesos de compra, pero también eliminar controles y comprometer la transparencia.

Martin insistió en que los problemas detectados en ciertos hospitales no representan la totalidad de la red pública. “No es cierto que todos los hospitales están con problemas. Hay centros con abastecimiento superior al 90%, como el hospital básico de Shushufindi”, señaló.

La postura del ministro contrasta con los pedidos de organizaciones como la Federación Médica Ecuatoriana, el Colegio de Médicos del Guayas y colectivos como Pacientes Renales Unidos, que han exigido la declaratoria de emergencia ante la falta de insumos, personal y muertes no esclarecidas en centros como el Hospital Universitario de Guayaquil.

Hospitales públicos entre denuncias y reorganización

La red pública de salud ha enfrentado múltiples denuncias en los últimos meses, desde brotes bacteriológicos en unidades neonatales hasta falta de insumos básicos en centros de atención primaria. El ministro reconoció que existen “grupos bajo el control de hospitales” que obstaculizan los procesos de reorganización y compra.

Además, señaló que el Ministerio de Salud Pública (MSP) ha trabajado con presupuestos prorrogados en años anteriores, lo que ha limitado la planificación. Para 2025, el presupuesto asignado es de $2.798 millones, inferior al de 2023 ($3.217 millones), pero con una ejecución más eficiente. “Solo se había ejecutado el 35%, ahora estamos por encima del 50%, priorizando donde más se necesita”, dijo Martin.

El funcionario también destacó que el MSP no solo gestiona hospitales, sino más de 1.900 establecimientos de primer nivel, lo que implica una logística compleja. En paralelo, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) lleva su propio proceso de compra, independiente del MSP.

Profesionales jóvenes y eficiencia del gasto

En cuanto a la falta de personal médico, Martin anunció un acuerdo ministerial para mejorar las condiciones laborales de los profesionales jóvenes y evitar su migración. “Hemos hecho un primer anuncio, vamos a hacer un segundo”, adelantó.

El ministro también cuestionó la forma en que históricamente se ha medido la eficiencia en salud. “Lamentablemente solo hemos medido la eficiencia a través de cuánto se gasta. ¿Qué tanto me rinde gastar mal si esa inversión con fondos públicos no se traduce en verdadera salud para los ecuatorianos?”, reflexionó.

En ese sentido, llamó a “matizar las cifras” y brindar calma a la ciudadanía. “Vamos a garantizar la continuación de los servicios como ya se ha venido haciendo”, concluyó.

