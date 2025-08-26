IESS investiga presunto caso de mala praxis neonatal en Hospital Los Ceibos

Se activó auditoría interna y los profesionales involucrados fueron separados de sus funciones

Autoridades del IESS activaron auditoría interna tras la alerta en Los Ceibos

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) confirmó que abrió una investigación tras una alerta por un recién nacido prematuro trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN). Ante la gravedad del caso, se activó un protocolo de auditoría interna para determinar responsabilidades.

EXPRESO se comunicó con las personas de comunicación del Hospital Los Ceibos, pero no se obtuvo respuesta hasta el cierre de esta nota. Esto dificulta conocer la versión de los responsables directos del centro médico.

El #IESSComunica que activó un protocolo de auditoría interna ante la presunta mala praxis en @IESS_Ceibos

Profesionales de salud separados y Fiscalía notificada

Los profesionales implicados en el presunto hecho fueron separados de sus funciones de manera inmediata. “El caso será puesto en conocimiento de la Fiscalía para que inicie la investigación correspondiente conforme a la normativa”, indica el comunicado del IESS.

El Instituto aseguró que brindará todas las facilidades y acompañamiento a la familia afectada, subrayando la importancia de actuar conforme a protocolos y leyes vigentes.

Compromiso con la transparencia y la ética médica

El IESS reafirmó su compromiso con la transparencia, la ética y el respeto a la vida. Además, pidió a la ciudadanía y a los medios de comunicación esperar los resultados oficiales antes de emitir juicios.

“Seguiremos informando con responsabilidad y claridad conforme avance la investigación”, concluye el comunicado institucional, mostrando la intención de mantener al público actualizado sobre el proceso.

