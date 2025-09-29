Guía completa para el feriado del 10 de octubre: destinos, transporte y actividades

El feriado nacional se traslada al viernes 10 de octubre. Conoce opciones de viaje, transporte y eventos.

El 9 de octubre se recuerda la gesta libertaria de 1820, símbolo de identidad y orgullo guayaquileño.

Este viernes 10 de octubre será feriado nacional en Ecuador, en conmemoración de los 205 años de la Independencia de Guayaquil. La fecha original, el 9 de octubre, cae jueves, por lo que se traslada al viernes 10 de octubre según la Ley de Feriados vigente. Esto genera un fin de semana largo que se extiende hasta el domingo 12, ideal para descansar, viajar o participar en actividades culturales.

El Ministerio de Turismo y medios oficiales recomiendan planificar con anticipación, ya que se espera alta demanda en destinos costeros, patrimoniales y rurales.

¿Qué se celebra el 10 de octubre?

La revuelta del 9 de octubre de 1820 es considerada uno de los hitos más importantes de la historia nacional. CANVA

La fecha recuerda la revuelta independentista de 1820 en Guayaquil, liderada por José Joaquín de Olmedo y José de Villamil. Este hito marcó el inicio del proceso emancipador en la región y es considerado uno de los momentos más importantes en la historia nacional.

Lugares recomendados para visitar en el feriado

Según el Ministerio de Turismo, los lugares más visitados durante este tipo de feriados son:

Playas de la Costa: Salinas, Manta, Atacames y Montañita destacan por su oferta hotelera y gastronómica.

Ciudades patrimoniales: Cuenca, Quito y Loja ofrecen recorridos históricos, museos y festivales.

Naturaleza y aventura: Baños, Tena y Mindo son ideales para quienes buscan ecoturismo, senderismo o deportes extremos.

Festividades locales: En octubre también se celebran cantonizaciones en Esmeraldas, Huaquillas, Santa Rosa, Montecristi y Samborondón , con actos cívicos y eventos culturales.

Transporte y recomendaciones



Reserva anticipada: Se recomienda asegurar hospedaje y pasajes con al menos una semana de antelación.

Movilidad: Las terminales terrestres y aeropuertos operarán con alta afluencia. Se sugiere revisar horarios y protocolos.

Seguridad: Las autoridades locales coordinarán operativos en zonas turísticas.

Trabajo en feriado: Quienes laboren ese día deben recibir el 100% de recargo sobre su salario, según el Código de Trabajo.

El feriado conmemora un hecho histórico, junto con la oportunidad para visitar diferentes lugares del Ecuador, apoyar el turismo interno y compartir en familia. Con planificación, este fin de semana largo puede convertirse en una experiencia enriquecedora para todos.

