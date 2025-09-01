Calendario de feriados locales en Ecuador para septiembre 2025: revisa las fechas

Si quieres aprovechar cada momento de descanso y vivir las tradiciones de tu región, anota estas fechas y planifica desde ya

Si pensabas que en septiembre no habría ni un solo día libre en Ecuador, la realidad es diferente. Aunque el calendario nacional no marca feriados para este mes, muchas provincias y cantones sí se ponen la camiseta y celebran con días de descanso que no te puedes perder.

Estas fechas especiales no son cualquiera: celebran la historia, la identidad y la cultura de cada región, con feriados locales que suspenden labores y clases en sus respectivas zonas. Así que, aunque no sean para todo el país, sí son perfectos para planear una escapada o simplemente disfrutar en casa.

Escápate durante los días libres de feriados locales en Ecuador con tu maleta en mano. CANVA

Las fechas que sí dan descanso en septiembre 2025

7 de septiembre: Cantonización de El Guabo

13 de septiembre: Cantonización de Patate

17 de septiembre: Cantonización de Milagro

18 de septiembre: Provincialización de Loja

19 de septiembre: Cantonización de Salcedo

22 de septiembre: Cantonización de Macará

27 de septiembre: Cantonización de Montúfar

27 de septiembre: Fundación de Ibarra (el descanso pasa al lunes 29)

30 de septiembre: Cantonización de Gonzanamá

¿Y qué pasa con las actividades y el trabajo?

En estas localidades las escuelas y oficinas estarán cerradas, pero si tu trabajo es en salud, seguridad u otro servicio esencial, podrías seguir en actividad y con pago extra. Eso es ley, para que no pierdas ni un centavo.

Próximos feriados nacionales que sí aplican para todo Ecuador

9 de octubre: Independencia de Guayaquil (se traslada al 10)

2 de noviembre: Día de los Difuntos (trasladado al 4)

3 de noviembre: Independencia de Cuenca

25 de diciembre: Navidad

