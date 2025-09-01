Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Buenavida

Septiembre feriados locales y días libres en Ecuador para planificar tus descansos.
Septiembre feriados locales y días libres en Ecuador para planificar tus descansos.CANVA

Calendario de feriados locales en Ecuador para septiembre 2025: revisa las fechas

Si quieres aprovechar cada momento de descanso y vivir las tradiciones de tu región, anota estas fechas y planifica desde ya

  • Redacción Digital

Si pensabas que en septiembre no habría ni un solo día libre en Ecuador, la realidad es diferente. Aunque el calendario nacional no marca feriados para este mes, muchas provincias y cantones sí se ponen la camiseta y celebran con días de descanso que no te puedes perder.

Estas fechas especiales no son cualquiera: celebran la historia, la identidad y la cultura de cada región, con feriados locales que suspenden labores y clases en sus respectivas zonas. Así que, aunque no sean para todo el país, sí son perfectos para planear una escapada o simplemente disfrutar en casa.

Te invitamos a leer | La trampa de la sobreexigencia: señales, consecuencias y cómo salir de ella

Escápate durante los días libres de feriados locales en Ecuador con tu maleta en mano.
Escápate durante los días libres de feriados locales en Ecuador con tu maleta en mano.CANVA

Las fechas que sí dan descanso en septiembre 2025

  • 7 de septiembre: Cantonización de El Guabo
  • 13 de septiembre: Cantonización de Patate
  • 17 de septiembre: Cantonización de Milagro
  • 18 de septiembre: Provincialización de Loja
  • 19 de septiembre: Cantonización de Salcedo
  • 22 de septiembre: Cantonización de Macará
  • 27 de septiembre: Cantonización de Montúfar
  • 27 de septiembre: Fundación de Ibarra (el descanso pasa al lunes 29)
  • 30 de septiembre: Cantonización de Gonzanamá
RELACIONADAS

¿Y qué pasa con las actividades y el trabajo?

En estas localidades las escuelas y oficinas estarán cerradas, pero si tu trabajo es en salud, seguridad u otro servicio esencial, podrías seguir en actividad y con pago extra. Eso es ley, para que no pierdas ni un centavo.

Próximos feriados nacionales que sí aplican para todo Ecuador

  • 9 de octubre: Independencia de Guayaquil (se traslada al 10)
  • 2 de noviembre: Día de los Difuntos (trasladado al 4)
  • 3 de noviembre: Independencia de Cuenca
  • 25 de diciembre: Navidad

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Expreso escolar en Quito, con poca afluencia de estudiantes

  2. Matías García: “Soy el artista que fotografía a los artistas”

  3. Calendario de feriados locales en Ecuador para septiembre 2025: revisa las fechas

  4. Ecuador negocia recibir refugiados de Estados Unidos: ¿de qué se trata?

  5. Beatriz Bencomo | La matemática brutal del Ecuador de Noboa

LO MÁS VISTO

  1. Mundial de Desayunos de Ibai: último día para que Ecuador derrote a Perú, vota aquí

  2. Úrsula Strenge y su hija Camila volvieron a casa en Guayaquil

  3. Mundial de Desayunos Ibai Llanos: ¿Quién ganó entre Ecuador y Perú?

  4. Aquiles Álvarez sobre nuevo paso elevado en Urdenor: "Acabará con un dolor de cabeza"

  5. Mundial de Desayunos Ibai Llanos: los artistas internacionales que apoyan a Ecuador

Te recomendamos