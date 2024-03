Glaucoma: ¿Cómo afecta a los pacientes?

Cuando los pacientes nos enfrentamos a un diagnóstico de glaucoma, nos hacemos muchas preguntas y descubrimos que el glaucoma es un grupo de enfermedades cuyo nexo común es la degeneración del nervio óptico. Descubrimos también que tiene una doble vertiente. Se nos dice en la consulta del médico que tenemos la presión intraocular alta y que hay que bajarla.

Seis de cada diez adultos en Ecuador tienen sobrepeso Leer más

Esta presión se incrementa cuando el equilibrio entre la producción y drenaje del líquido interno del ojo se ve afectado, ya sea por un exceso de generación de líquido o una inadecuada capacidad de drenaje.

(Lea también: Disfagia: ¿Por qué me cuesta tragar? )

Este aumento de presión impacta en diversas estructuras neuronales y mecánicas del ojo, especialmente en el nervio óptico, desencadenando así una lucha para normalizar la presión intraocular. Pero el glaucoma tiene otra vertiente, que es la pérdida visual por la afectación del nervio óptico. El factor más importante de afectación es la presión intraocular.

No obstante, existen otros factores que inciden en la degeneración neuronal, por ejemplo, enfermedades asociadas, como la diabetes o la miopía magna, tratamientos con determinados medicamentos que suben a su vez la presión intraocular, la predisposición genética a padecer glaucoma, la hipertensión arterial y en ciertos tipos de glaucoma, la edad. Los tratamientos hoy en día más efectivos se basan en bajar la presión intraocular, pero el objetivo de estos tratamientos es evitar la degeneración neuronal.

Pequeñas tiktokers y su skincare bajo la lupa Leer más

(Además: La higiene íntima en niñas: Una Práctica esencial para su bienestar )

Desde ese momento, el afectado de glaucoma pasa de ser una persona sana, antes del diagnóstico, a ser una persona enferma. Tiene que enfrentarse, en los tipos más frecuentes de glaucoma, a un tratamiento con colirios que no le va a devolver la vista que ha perdido, sea mucha o poca, pero que le va a provocar efectos secundarios, y mantener una disciplina de horarios que a veces no es fácil de llevar. No todos los glaucomas avanzan igual, de lo que se trata es de estabilizar tanto como sea posible la enfermedad a través de los tratamientos.

Se estima que 78 millones de personas viven actualmente con glaucoma en todo el mundo. EFE

PACIENTES Y DIAGNÓSTICO PRECOZ

Sabemos que cuanto más precoz sea el diagnóstico, más posibilidades hay de evitar una gran pérdida visual, y por eso, nuestra intención es luchar contra las consecuencias de una patología que nos puede ir mermando la vista poco a poco hasta llegar a una deficiencia visual muy grande o incluso a la ceguera.

Vacunas contra el melanoma estarán listas en el 2025 Leer más

(Sigue leyendo: El uso correcto de antibióticos evita el ingreso de bacterias al organismo )

La sensación de ansiedad o incertidumbre que el paciente empieza a experimentar afecta a muchos ámbitos de la vida, al familiar, al social y laboral, surgen los problemas de movilidad, y la ansiedad porque esa enfermedad no avance y no nos robe nuestra vida normal y nuestra autonomía. A veces empezamos a depender de la familia, cada uno en sus circunstancias y según su tipo de glaucoma, y todo cuesta mucho más trabajo.

De hecho, el factor psicológico es muy importante, porque nos hará seguir el tratamiento, enfrentarnos a las cirugías que sean prescritas cuando sea necesario y adaptarnos a un modo de vida para el que nadie en principio está preparado.

Para leer contenido de calidad, SUSCRÍBETE A EXPRESO