Hablar de sexualidad e la higiene íntima con los niños no es fácil. Hay que tener tino. La vergüenza sigue presente en los padres a la hora de abordar esta conversación. Sin embargo, es importante para su salud y bienestar.

RELACIONADAS Pequeñas tiktokers y su skincare bajo la lupa

La ginecóloga Cinthya Salazar recomienda darles la información necesaria según la edad. Esto también incluye hablarles de la menstruación con su respectiva higiene para prevenir las infecciones. La adolescente se lave las manos antes y después de cambiarse los productos menstruales para prevenir la propagación de bacterias.

“Siempre recomiendo utilizar geles limpiadores sin jabón (se llaman syndets) que son productos de limpieza más suaves y respetuosos que los tradicionales jabones”, dice la especialista a SEMANA.

Por su parte, la psicóloga Cassandra Hidalgo sugiere que el menor aprenda a establecer los límites. “Los niños necesitan saber qué comportamientos son aceptables y cuáles no lo son. Esto implica no ser físicamente agredido, no recibir insultos ni que sea ridiculizado y que haga respetar sus espacios personales. Hable sobre el concepto de consentimiento y cómo debe hacer respetar su cuerpo de los demás”.

Ten presente que hablar de higiene íntima es un proceso continuo y que debe adaptarse a medida que tu hija crece y desarrolla una mayor comprensión sobre este tema.

Recomendaciones

El enfoque

Debe estar relacionado a la salud y el respeto propio. Dígale la importancia de mantener una buena higiene íntima para prevenir infecciones y mantenerse saludable. Dé una información honesta.

La ropa interior

El cambio debe ser a diario para mantener la zona genital limpia y seca. Opte por las prendas de algodón que permitan la ventilación y eviten la acumulación de humedad.

La limpieza

Las niñas deben limpiarse de adelante hacia atrás desde el área anal hacia la vagina para evitar la propagación de bacterias.

Las especialistas

"A los 6 años es importante hablarles sobre cómo mantener una buena higiene, ya que esta es una barrera protectora natural de la piel y nos protege de alteraciones de la flora normal (bacterias “buenas” que viven normalmente en la piel y en la zona íntima). Nos defiende de las infecciones e irritaciones”. Cinthya Salazar || Ginecóloga, especialista en medicina reproductiva y endoscopía ginecológica, en México.

Hay que motivarlos a hacer preguntas. Si tienen dudas fomente una comunicación abierta y saludable desde el principio. Utilizar un lenguaje simple y directo, adecuado a su edad, es crucial en este proceso”. Cassandra Hidalgo || Psicóloga clínica, máster en Salud Pública, especialista en Psicología de Emergencias y desastres.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!