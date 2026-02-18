Estudio revela altos niveles de bisfenol A en gatos de interiores: ¿Qué significa?

Los gatos que viven exclusivamente en interiores presentan niveles significativamente más altos de bisfenol A

Un reciente estudio internacional generó preocupación en la comunidad científica y veterinaria: los gatos que viven únicamente en interiores muestran concentraciones más elevadas de bisfenol A (BPA) en comparación con aquellos que pasan tiempo al aire libre. La investigación, publicada en febrero de 2026, analizó muestras de pelo de 70 gatos clínicamente sanos, de entre 1 y 15 años, y encontró que el 97 % presentaba niveles detectables de BPA.

El BPA es un compuesto químico utilizado en plásticos y resinas, presente en envases, electrodomésticos y mobiliario. Su acumulación en organismos vivos ha sido objeto de preocupación por sus posibles efectos endocrinos y metabólicos.

El estudio y los niveles de detección

Los límites de detección y cuantificación del bisfenol A (BPA) se fijaron en 4,2 pg/mg y 12,7 pg/mg, respectivamente. En el 97 % de las muestras se encontraron niveles superiores al límite de detección. La concentración más alta registrada alcanzó los 955,4 pg/mg, mientras que la media general fue de 68,0 ± 145,2 pg/mg y la mediana de 27,3 pg/mg.

Al analizar los estilos de vida, los investigadores observaron diferencias notables entre gatos de exterior e interior. En los felinos que tenían acceso al exterior, la media fue de 25,9 ± 8,1 pg/mg y la mediana de 24,4 pg/mg. En contraste, los gatos que vivían exclusivamente en interiores presentaron una media de 79,5 ± 162,2 pg/mg y una mediana de 35,3 pg/mg, evidenciando una exposición significativamente mayor al BPA en ambientes domésticos.

¿Qué significa la presencia de BPA en gatos de interiores?

Los investigadores señalan que la exposición constante al BPA en ambientes domésticos podría estar relacionada con el contacto prolongado con alfombras, muebles, electrodomésticos y envases plásticos. A diferencia de los gatos que salen al exterior, los felinos de interiores pasan más tiempo en contacto con estos objetos, lo que explicaría los niveles más altos detectados.

Aunque el estudio no concluye efectos clínicos inmediatos, advierte que la acumulación de BPA podría tener consecuencias a largo plazo en la salud felina, incluyendo alteraciones hormonales, problemas reproductivos y riesgos metabólicos similares a los observados en humanos.

El bisfenol A (BPA) comenzó a utilizarse en la década de 1950 en la fabricación de plásticos y resinas. Se encuentra principalmente en plásticos de policarbonato y en resinas epoxi que recubren el interior de latas, tapas metálicas y algunas tuberías de agua, además de estar presente en ciertos selladores dentales.

