Curso gratuito de primeros auxilios para mascotas en Quito sin cupos disponibles

La UBA Quito y la Fundación Franz Weber impulsaron un curso virtual gratuito de primeros auxilios para perros y gatos

La Unidad de Bienestar Animal (UBA) de Quito, en coordinación con la Fundación Franz Weber, presentó un curso gratuito de primeros auxilios para perros y gatos, pensado para capacitar a tutores, activistas y voluntarios en el manejo de emergencias con animales de compañía. La iniciativa busca fortalecer la cultura de protección y cuidado responsable en la capital, ofreciendo herramientas prácticas para actuar ante accidentes, intoxicaciones o situaciones críticas.

La capacitación tiene una duración de 40 horas y se imparte de manera virtual, lo que permite la participación de ciudadanos de diferentes lugares del país. Los contenidos incluyen protocolos básicos de atención, identificación de signos de emergencia y recomendaciones para trasladar a las mascotas de forma segura hacia un centro veterinario.

🐶 #AprendiendoConUBA | La Fundación Franz Weber y la UBA te invitan a ser parte de la Escuela de Formación de Activistas, con un curso virtual de primeros auxilios para animales de compañía.

Inscripciones cerradas y alta demanda

El Municipio de Quito informó que las inscripciones estarían abiertas hasta el 9 de febrero, pero debido a la alta demanda los cupos se llenaron rápidamente. Por el momento, ya no se pueden enviar más formularios de inscripción.

La UBA destacó que este tipo de capacitaciones buscan fortalecer la cultura de protección animal y fomentar la responsabilidad de los tutores frente a emergencias. Aún no se conoce si se anunciarán nuevas fechas para próximas capacitaciones.

Estructura del curso

El curso está estructurado en siete unidades didácticas que combinan teoría, lecturas complementarias y evaluaciones automáticas. Cada módulo incluye un documento en formato PDF con el contenido principal, además de material adicional para profundizar en los temas y un test que permite medir el aprendizaje de manera inmediata.

Los contenidos abarcan desde la identificación temprana de la gravedad de una emergencia hasta el manejo de heridas, hemorragias y contusiones. También se incluyen protocolos de actuación frente a accidentes físicos como quemaduras o descargas eléctricas, así como medidas de prevención y respuesta ante intoxicaciones y riesgos ambientales. El curso dedica una unidad específica a emergencias neurológicas, con técnicas básicas para salvar vidas en situaciones críticas.

Finalmente, la formación contempla la preparación y respuesta en escenarios de desastres naturales, donde los primeros auxilios pueden marcar la diferencia en la supervivencia de los animales. Para obtener el certificado oficial, los participantes deben aprobar los cuestionarios de cada unidad.

