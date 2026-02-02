Sube el precio de la comida para mascotas desde febrero: todo lo que tienes que saber

El incremento de precio se debe a costos de operación, aranceles y el incremento del diésel

Referencial. La comida de animales incrementó de precio entre finales de enero y principios de febrero.

Las distribuidoras de comida de mascotas recibieron comunicados de diferentes casas comercializadoras informándoles que desde finales de enero y principios de febrero, estos alimentos subirán de precio debido a costos de operación, aranceles y el incremento del diésel.

Te puede interesar: Luna de Nieve hoy: por qué sientes ganas de llorar este 1 de febrero

Entre las casas comercializadoras se encuentra Bioalimentar, que realizará una actualización en los precios de venta al público con respecto a los alimentos para mascotas, “como parte de la revisión anual de costos operativos y del entorno en el que opera la industria”, destacaron en su comunicado. Además señalaron que esta actualización les permite mantener la calidad y nutrición de sus productos, tener un abastecimiento “confiable” y el crecimiento responsable de su negocio. En cambio Disprovef, no emitió argumentos de su alza de precios.

Farcovet es otra de las casas que informó que su alza de precios se debe a los ajustes en los costos de producción, logística y materias primas el objetivo de “continuar garantizando la calidad, eficacia y respaldo técnico que caracterizan a nuestros productos”.

La comida de animales incrementó debido acostos de operación, aranceles y el incremento del diésel. Pixabay

Por otro lado, Vetvital, señaló que esta medida se tomó en base a circunstancias externas que han impactado en sus costos operativos y de importación, como el incremento en los costos de combustibles durante el último trimestre del año 2025, lo que ha generado un aumento considerable en los gastos logísticos y de transporte de la empresa.

Mariano Barbacid elimina cáncer de páncreas en animales y pide inversión para humanos Leer más

Otro factor ha sido la variación de la franja de precios arancelarios aplicables a los productos importados por normativa obligatoria. Dicha franja presenta fluctuaciones constantes que afectan el costo final de adquisición de sus importaciones.

Por último, MecPets la empresa encargada de la marca Ownat destacó que mantuvo sus precios comerciales durante todo el 2025, con el propósito de "mitigar el impacto en sus operaciones" y en los costos finales para sus clientes. Sin embargo, para este 2026 señalaron que se "ven en la necesidad" de ajustar la lista de precios vigente en el portafolio. Afirmando que este cambio responde directamente a variaciones en los costos de producción derivados de la inflación en España.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!