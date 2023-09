Esperanza Gutiérrez: “Estar bien vestida y no comportarse acaba con la imagen”

Esperanza Gutiérrez en su documento de identidad, ‘la Espe Gutiérrez’ en las redes sociales. Nosotros hemos preferido también llamarla Espe.

Es lunes y ha decidido pausar por un momento sus labores en Quito para atender a SEMANA.

Saluda con un efusivo acento colombiano, y enseguida refleja su personalidad encantadora.

Si bien muchos la reconocen desde las pantallas de su celular, ella es la directora de Marketing de Restrepo Comercial.

Aquel trabajo entre productos para la salud y cosmética la trajeron a Ecuador hace doce años. Sin embargo, desde el 2022 también empezó a abrirse espacio en los contenidos de lifestyle, moda y belleza desde Instagram donde acumula una comunidad de 103 mil seguidores que se han vuelto asiduos a escuchar sus tips.

Su marca personal

Migrar a lo digital y generar comunidad con los clientes de la empresa donde trabaja fue el punto de partida para que Esperanza se vaya haciendo conocida.

La acogida fue tal, que la agencia encargada de manejar las redes sociales de la compañía le sugirió construir su marca personal pero desde su misma cuenta de Instagram, y no de la empresa.

“Esto surge porque las clientes, en su mayoría médicas, me consultaban sobre su imagen... ‘Espe, tengo un Congreso, ¿cómo me visto?’. Y siendo honesta, yo no soy una experta, pero este negocio lo vengo ejerciendo desde que viví en Colombia, en mis inicios recibí capacitaciones sobre imagen corporativa. Entonces me gustaba compartirles lo que sabía”.

Eso hizo que hace año y medio decidiera aparecer en redes como La Espe Gutiérrez y hoy ya acumula más de 100 mil seguidores. “Empecé a recibir la retroalimentación de mis clientes que decían: ‘Espe, me encantan tus tips. Están buenísimos’, y así de a poco los reels comenzaron a hacerse virales”.

‘Claves para verse elegante’, tuvo más de 7 millones de reproducciones y ese fue el primero que marcó el camino. Creo que independientemente de la profesión, todos debemos buscar mejorar nuestra imagen. Hoy no es un secreto que tener un buen aspecto abre puertas”, agrega.

Desde entonces, siempre con la mejor de las sonrisas, Esperanza se va dirigiendo a mujeres de toda edad, con sus tips de etiqueta, moda y lifestyle. “Para mí todo eso es un conjunto porque si alguien está bien vestida pero no se sabe comportar, hasta ahí llegó su apariencia personal”.

"Mi mamá me formó con la idea de que siempre debo estar bien presentada" Cortesía

Influencia colombiana

A modo de anécdota nos va relatando su esencia colombiana, sobre todo, al momento de construir su imagen.

“Mi mamá me formó con la idea de que siempre debo estar bien presentada. Entonces cuando llegaba a mis trabajos nunca me faltaban mis tacones, ni el hecho de estar peinada o maquillada. Y me di cuenta que eso me abrió puertas”, refiere sobre los diferentes cargos que tuvo en la industria farmacéutica de Colombia.

Así que cuando aterrizó a Quito, junto con su esposo, no cambió nada de sí misma. “Lo primero que hice fue buscar una peluquería. Eran las 8:00 y estaban cerradas. Y entonces me preguntaba dónde se peinan las mujeres para ir a la oficina. Yo venía acostumbrada que en mi país, estas abren a las 6 de la mañana”, recuerda.

De a poco se fue adaptando y viendo cómo la cultura de la belleza se iba instaurando cada vez más en la ciudad. “En cuestión de estética, por ejemplo, se adoptó el uso de la toxina botulínica. Si antes los médicos locales veían a Colombia como un referente, hoy puedo decir que Ecuador cuenta con un buen nivel de profesionales”.

Compras racionales

La similitud en clima entre Bogotá y Quito permitió que Esperanza mantuviera su mismo estilo al vestir.

Elegantes y modernos abrigos, así como chaquetas de cuero, tacones y botas nutren su armario.

“Me gusta mezclar, armar looks diferentes... Con el tiempo aprendí que eso se logra haciendo compras racionales. No hay necesidad de llenar el clóset con tanta ropa”, menciona.

Para eso se vale de los colores vibrantes y de diseños artesanales tanto de Ecuador, Colombia y de países que visita, como Brasil, del cual es muy fan de su industria de la moda y belleza.

“Si comparo mi estilo al de años atrás, hoy siento que estoy en otra etapa. Soy una ejecutiva, esposa y madre, que quiere verse moderna pero transmitir seriedad... Lo importante no es solo verte bien, sino lo que quieres transmitir”, concluye.

Sus favoritos

Referentes al vestir: Las influencers Carol Toledo y Camila Coelho. Perfumes: Tengo varios, pero mi favorito es Chanel N° 5. En lo que más invierte: En calzado y carteras, porque sin duda, le dan un toque diferente al look. Rutina beauty: Soy súper juiciosa en tener una piel sana. No me falta la limpieza facial, el hidratante, bloqueador solar y el contorno de ojos. Asimismo, me hago aplicar ácido hialurónico dos veces al año y toxina botulínica cada cuatro meses.

Personal

Nació en Bogotá, Colombia. Y reside hace 12 años en Quito. Esposa y madre. Directora de marketing de Restrepo Comercial.

