Ducha nocturna vs. matutina: Estudio científico revela la mejor para dormir

Un análisis de estudios revela cómo la ducha nocturna mejora la calidad del sueño y cómo la matutina aumenta la energía

La eterna disputa entre quienes prefieren bañarse por la mañana para activarse y quienes lo hacen por la noche para relajarse tiene una base científica más allá de la simple preferencia. Estudios con alta credibilidad revelan que el momento del baño impacta de forma distinta en el sistema nervioso, la calidad del sueño y el estado de ánimo.

La evidencia a favor de la ducha nocturna

Para quienes buscan un descanso profundo, la ducha nocturna presenta ventajas significativas. Una investigación del Centro de Investigación del Sueño de la Universidad del Sur de California demostró que una ducha con agua tibia, entre una y dos horas antes de acostarse, facilita el inicio del sueño.

El mecanismo es fisiológico ya que el agua caliente eleva la temperatura corporal de forma temporal. Cuando se sale de la ducha, el cuerpo experimenta un rápido enfriamiento. Este descenso en la temperatura central es una señal biológica clave que le indica al cerebro que es hora de dormir, ya que imita el proceso natural que ocurre en el cuerpo al anochecer. Este efecto es comparable a los mecanismos termorreguladores que el cuerpo activa para prepararse para el sueño.

Los beneficios de la ducha matutina

Por otro lado, la ducha matutina es un potente activador. Un estudio publicado en el Journal of Physiological Anthropology analizó los efectos de una ducha fría por la mañana. Los resultados indicaron un aumento inmediato en el estado de alerta, la frecuencia cardiaca y la profundidad de la respiración. La exposición al agua fría es un estrés controlado que libera noradrenalina, un neurotransmisor que mejora la concentración y la energía.

Además, para las personas con piel grasa o acné, la ducha de la mañana elimina el sebo y las impurezas que se acumulan durante la noche. También puede ser una herramienta eficaz para establecer una rutina matinal energética y combatir la sensación de aturdimiento.

