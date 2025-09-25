Diego Londoño apareció en Chiclayo: buscan apoyo de consulados y autoridades

El caso de Diego Londoño, el colombiano que fue identificado en un video viral de TikTok en Machala tras dos años desaparecido, suma un nuevo capítulo la mañana de este 25 de septiembre de 2025.

Amy Solano, la joven machaleña que emprendió la búsqueda, confirmó a EXPRESO que Londoño fue localizado en Chiclayo, Perú.

“Está en una comisaría y se encuentra muy bien. Sin embargo, la Policía lo tiene que soltar porque no tiene orden de captura ni nada”, explicó Solano.

Diego Londoño fue encontrado en Chiclayo, Perú. cortesía

La clave está en la denuncia de desaparición

Ella se encuentra lejos de esa ciudad peruana, pero intenta moverse rápidamente para definir los pasos a seguir y evitar que se pierda nuevamente su rastro.

Ante esta situación, la abogada Katherine Argudo, consultada por EXPRESO sugirió que lo más adecuado sería que intervengan los consulados de Perú y Colombia, o que la familia de Londoño presente formalmente una denuncia de desaparición en territorio peruano. Solo de esa manera la Policía tendría facultades legales para retenerlo, asistirlo y canalizar su protección.

Por su parte, el abogado Julio César Cueva, explicó que, en casos de desaparición, se activa un protocolo de búsqueda al presentar la denuncia. Esto incluye avisar a los puntos de salida y coordinar con migración.

“Si él está en Perú, la Comisaría seguramente avisaría a Migración para que, comprobado que no tiene deudas con la justicia, pueda ser entregado a su familia”, señaló.

Mientras tanto, la familia en Colombia sigue en contacto directo con Amy y espera que puedan moverse rápidamente para que este hallazgo sea el paso definitivo hacia el reencuentro con Diego.

El caso de Diego Londoño: resumen

Lo que comenzó como un video casual grabado por Amy Solano en su tienda de ropa en Machala se transformó en una búsqueda transnacional. La aparición de Diego Londoño en el reflejo de ese clip viral permitió a su familia en Colombia, que no sabía de él desde 2023, recuperar la esperanza de reencontrarse tras años de silencio y angustia.

Desde entonces, la historia ha unido a miles de personas en Ecuador, Perú y Colombia, entre voluntarios, familiares y autoridades que empiezan a involucrarse en el proceso. Hoy, con la confirmación de que Diego está en Chiclayo bajo resguardo policial, el caso entra en una fase clave: garantizar su protección legal y coordinar su regreso seguro con su familia.

(En desarrollo)

