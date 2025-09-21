Diego Londoño fue visto en Perú: la historia detrás del TikTok viral de Amy Solano

Video grabado en Machala ayudó a identificar a un desaparecido hace dos años, y ahora fue localizado en una iglesia en Perú

Un TikTok grabado en Machala por Amy Solano se volvió viral y permitió identificar a Diego Londoño, un colombiano desaparecido hace dos años tras sufrir pérdida de memoria. Su familia, desde Colombia, lo reconoció entre miles de comentarios y recuperó la esperanza de hallarlo. Tras la publicación de EXPRESO, otros medios locales se han sumado a difundir la historia. Ahora, Diego fue localizado en una iglesia pentecostal en Perú, donde feligreses aseguran que asiste con frecuencia, mientras su familia avanza en la documentación necesaria para lograr ayuda del consulado.

La historia de Diego Londoño, el hombre que apareció de fondo en un TikTok grabado en Machala y cuya identidad conmovió a miles de personas, suma un nuevo capítulo.

Amy Solano, la joven ecuatoriana que viralizó el video con más de 33 millones de reproducciones en un poco más de una semana, informó en sus redes sociales, este 21 de septiembre de 2025, que Diego fue visto el viernes en la noche en una iglesia pentecostal en Perú. Según relató, pudo conversar con el pastor del lugar, quien confirmó que Londoño ha asistido varias veces a las reuniones de la congregación.

Pide ayuda para localizarlo en Perú

“Su familia está completando una documentación que me pidió la embajada de Perú para poder ayudar a localizarlo”, explicó Amy en su cuenta de Instagram. En su mensaje también pidió a la comunidad que, si alguien logra verlo en territorio peruano, se lo comuniquen de inmediato para facilitar el reencuentro.

Las imágenes difundidas muestran a Diego participando en un culto religioso, rodeado de feligreses, conmovido y aparentemente integrado a la actividad. “Detrás de esta maravillosa historia hay una familia entera llena de esperanza de volver a verlo”, añadió Amy al compartir el registro.

La familia Londoño, que desde Colombia lleva más de dos años buscándolo, ha recibido la noticia con alivio y optimismo. Según testimonios previos de sus hermanas, Diego perdió la memoria hace más de cinco años, lo que lo ha mantenido desconectado de sus seres queridos. Ahora, con esta nueva pista en Perú, se abre la posibilidad de un reencuentro largamente esperado.

Cuando el primer TikTok de Amy Solano alcanzó millones de visualizaciones, entre los comentarios apareció uno que cambió el rumbo de la historia que no pasaba de un trend. Lucía Londoño escribió que aquel hombre no era un desconocido, sino su hermano Diego, desaparecido desde hacía dos años en Colombia. Ese mensaje fue el inicio de una oleada de reacciones familiares.

Marta Londoño, otra de las hermanas, confirmó la identidad con un mensaje cargado de emoción. “Ese joven es mi hermano, se llama Diego Luis Londoño, tiene 41 años. Su esposa y su hija viven en Alemania. Gracias por devolvernos la alegría de volverlo a ver”, escribió, describiendo a Amy como “un ángel enviada por Dios”.

A estas voces se sumó Olga Judith Londoño, quien pidió a Amy mantener contacto directo en caso de volver a encontrarlo. La familia coincidió en expresar gratitud y alivio: después de años de silencio y angustia, el reflejo en un espejo de Machala les devolvía la certeza de que Diego estaba vivo.

Es así como lo que comenzó como un video casual en una tienda de ropa de Machala se transformó en una cadena de solidaridad internacional que no solo ha conmovido a miles de usuarios en redes sociales, sino que también devolvió la esperanza a una familia colombiana.

