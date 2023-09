Hay diversos métodos para evitar contraer ITS y que se generen embarazos no deseados.

El Día Mundial de la Salud Sexual, celebrado cada 4 de septiembre, es una importante ocasión para concientizar a la población sobre la promoción de los derechos sexuales, la diversidad sexual, así como la salud sexual y reproductiva de una manera placentera y sin discriminación.

Esta fecha, establecida por la Asociación Mundial para la Salud Sexual (AMSS) desde 2010, tiene como objetivo informar sobre los factores de riesgo, enfermedades de transmisión sexual y contagios, así como las precauciones necesarias para llevar una vida sexual plena y saludable.

Lee también: Pódcast Sanamente: ¿A qué se debe la falta de deseo sexual?

Según el consenso internacional respaldado por la AMSS, "la salud sexual requiere un abordaje positivo y respetuoso de la sexualidad y las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de coacción, discriminación y violencia”.

Las desigualdades sexual, racial y económica alargan la pandemia del sida Leer más

A continuación te dejamos cinco recomendaciones para que puedas llevar una vida sexual responsable y placentera:

1. Educación y concienciación: El primer paso fundamental en la prevención de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) se basa en el conocimiento. Es esencial que se tenga acceso a información precisa, actualizada y oportuna acerca de las diversas prácticas sexuales. Además, se debe comprender los métodos de prevención disponibles y reconocer la importancia de someterse regularmente a pruebas para identificar estas infecciones.

La salud sexual es fundamental para el bienestar general de las personas, las parejas y las familias.



En el Día Mundial de la Salud Sexual, reclamemos un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y las relaciones sexuales. https://t.co/V3HJu0cGTG pic.twitter.com/TIofXpBoVY — Naciones Unidas (@ONU_es) September 4, 2023

2. El correcto uso de preservativos: A pesar de no proporcionar una protección completa, los preservativos constituyen una barrera efectiva para prevenir las ITS y embarazos no deseados. Se aconseja el empleo de preservativos cuando se lleve a cabo cualquier tipo de actividad sexual.

Lee también: Estrés laboral, enemigo de la intimidad

3. Realización de revisiones periódicas: Las pruebas diseñadas para detectar las ITS desempeñan un papel crucial en la identificación temprana y el tratamiento de estas infecciones, evitando así complicaciones y su propagación a demás personas.

4. Comunicación abierta con la pareja: Incluir diálogos honestos y abiertos sobre la salud sexual con la pareja es esencial. La discusión sobre historiales sexuales pasados, la realización de pruebas conjuntas y pactar las medidas de protección mutua contribuyen a fortalecer la confianza y a reducir los riesgos.

Amor, paciencia y lubricante, claves para una vida sexual posparto Leer más

Lee también: La educación forma jóvenes sexualmente inconscientes

5. Inmunización: Al igual que en el caso del VIH, existen múltiples infecciones de transmisión sexual a las que uno puede estar expuesto. El Virus del Papiloma Humano (VPH) es un ejemplo de ello. Afortunadamente, existe una vacuna disponible para protegerse contra esta ITS común en hombres y mujeres. Es muy importante consultar con un profesional de la salud que pueda proporcionar la orientación necesaria para determinar las vacunas para cada caso.

En este Día Mundial de la Salud Sexual, las entidades relacionadas con este tema buscan recordar la importancia de fomentar la educación sexual, la igualdad de género y el respeto a la diversidad sexual para crear sociedades más saludables y conscientes de la importancia de la sexualidad en la vida.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!