Día Mundial del Cáncer: qué es, por qué se recuerda y su importancia

El 4 de febrero pone al cáncer en el centro de la conversación global; bajo un llamado a la acción temprana

El 4 de febrero se conmemora el Día Internacional del Cáncer, una fecha establecida para generar conciencia sobre una de las principales causas de enfermedad y muerte a nivel mundial.

Cada año, millones de personas reciben un diagnóstico que no solo transforma su vida, sino también la de sus familias y comunidades. Frente a esta realidad, la información, la prevención y el acceso oportuno a los servicios de salud se convierten en herramientas fundamentales. Esta conmemoración impulsa campañas de sensibilización, políticas públicas y acciones ciudadanas en distintos países, con el objetivo de reducir el impacto del cáncer y mejorar la calidad de vida de quienes lo enfrentan.

¿Cómo y cuándo se origina esta conmemoración?

Esta conmemoración nace a inicios de los años 2000, cuando el cáncer empezó a ser reconocido no solo como un problema médico, sino como un desafío global de salud pública. Fue instaurada oficialmente durante la Cumbre Mundial contra el Cáncer para el Nuevo Milenio, celebrada en París, Francia. En ese encuentro, líderes de gobiernos, organismos internacionales y expertos en salud de todo el mundo redactaron y firmaron un documento clave: la Carta de París, que sentó las bases para promover la prevención, mejorar el acceso a tratamientos y reducir las desigualdades frente al cáncer.

A partir de ese compromiso internacional se estableció el 4 de febrero como el Día Internacional del Cáncer, con el objetivo de sensibilizar, informar y movilizar acciones concretas a escala global.

Las cifras del cáncer en América Latina y el Caribe

1,55 millones de nuevos casos de cáncer se registraron en América Latina y el Caribe en 2022.

749.000 muertes por cáncer se reportaron en la región durante ese mismo año.

Estas cifras, según el documento Más coordinación, más vidas: la agenda posible frente al cáncer en la región, evidencian la magnitud del cáncer como uno de los principales desafíos de salud pública y refuerzan la urgencia de mejorar la prevención, el diagnóstico oportuno y el acceso equitativo a tratamientos

¿Por qué es clave el Día Internacional del Cáncer?

Según Gabriela Pittis, líder del Área de Oncología de Adium Latinoamérica, esta conmemoración es fundamental porque:

Visibiliza la urgencia del diagnóstico oportuno, ya que el conocimiento solo salva vidas cuando se traduce en detección temprana y tratamiento a tiempo.

Pone el foco en la prevención como política pública, más allá de la responsabilidad individual, fortaleciendo la atención primaria, el tamizaje y la vacunación.

Evidencia las brechas de acceso en América Latina, donde no todos los pacientes logran completar el recorrido diagnóstico y terapéutico en igualdad de condiciones.

Refuerza la importancia de decisiones basadas en evidencia, especialmente evidencia local, adaptada a los contextos clínicos y capacidades de los sistemas de salud de la región.

Subraya que el acceso al tratamiento es un proceso integral, que va desde el diagnóstico hasta la continuidad terapéutica, y no solo la existencia de medicamentos.

Llama a una mayor coordinación entre sectores, como eje central para reducir desigualdades y sostener avances frente al cáncer en el tiempo.

