¿Se debe operar en todos los casos las piedras en la vesícula?

La colelitiasis o litiasis biliar, las conocidas como ‘piedras en la vesícula’, surgen generalmente por la precipitación y la cristalización de las sales biliares en la vesícula. Se estima que en Europa un 10 % de la población adulta presentan colelitiasis.

Según la Asociación Española de Gastroenterología, se trata de una enfermedad muy frecuente. De hecho, destaca que es 3 veces más frecuente en las mujeres durante su edad fértil, que en los hombres. Además, de forma general, la prevalencia en las mujeres es el doble que la de los hombres.

No obstante, esta entidad científica resalta que en la mayor parte de pacientes (60-80 %), la colelitiasis es asintomática y se diagnostica incidentalmente al indicar una ecografía por otros motivos.

“El riesgo medio anual de desarrollar síntomas es del 2 % y la incidencia anual de complicaciones y cáncer de vesícula es 0,3 % y 0,02 %, respectivamente. Por ello, no es necesario realizar colecistectomía profiláctica a todos los pacientes, aunque siempre hay excepciones”, precisa.

Así, la presencia de cálculos vesiculares puede ser detectada incidentalmente en pacientes que no presentan ningún síntoma abdominal, o bien que tienen síntomas que no son interpretados como originados por litiasis.

“Se hace el diagnóstico en ocasión de una ecografía de rutina en busca de otras afecciones abdominales u, ocasionalmente, por palpación de la vesícula durante una cirugía”, matiza el doctor Juan P. Marín Calahorrano, especialista en cirugía general en el Hospital Quirónsalud Zaragoza.

“Se asume que el 70 % de los casos responde a factores ambientales, y un 30 % tienen un componente genético”, puntualiza por su parte la Asociación Española de Gastroenterología, quien apunta entre otros factores de riesgo asociados a la aparición de colelitiasis: el hecho de ser mujer, embarazos múltiples, la toma de anticonceptivos orales, obesidad, pérdida rápida de peso, niveles plasmáticos elevados de triglicéridos, dieta rica en grasa animal, diabetes, factores genéticos, ayuno prolongado, nutrición parenteral total, cirrosis, estenosis biliares, quistes congénitos, o pancreatitis crónica.

“Las colelitiasis se suelen relacionar con algunos hábitos alimenticios, pero la realidad es que tratamos pacientes con todo tipo de dietas y la prevención o disolución de los cálculos vesiculares no es efectiva”, explica el doctor Juan P. Marín Calahorrano.

Es más, señala que cuando no hay ningún síntoma en absoluto, la cirugía no es totalmente necesaria en los pacientes con litiasis vesicular asintomática, e inclusive en pacientes que han presentado un episodio de dolor litiásico no complicado.

