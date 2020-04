Cuarentena: 6 tips para sobrellevar las crisis de pareja

Es importante mantener la armonía en la convivencia diaria. No pretendas resolver problemas previos y tocar temas que pueden causar una discusión como las infidelidades del pasado o los problemas familiares graves. No asumas que tu pareja sigue haciendo algo negativo que te irrita solo porque quiere incomodarte. No tengas miedo en repetirle (cuantas veces sea necesario y de una buena manera), que es necesario llegar a algún acuerdo de cómo lograr modificar esa conducta. No dudes en elogiarla si logras evidenciar cambios positivos.