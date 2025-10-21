Expreso
¿Mareos o Dolor Estómago tras Comer Sushi? Identifica la Intoxicación Alimentaria
Intoxicación por Sushi. Síntomas, causas y prevenciónfreepik

¿Cuáles son los síntomas más comunes de una intoxicación alimentaria por sushi?

: Identifica los síntomas de una intoxicación alimentaria por sushi. Conoce los patógenos comunes

El sushi, una delicadeza japonesa con popularidad global, conlleva riesgos de intoxicación alimentaria si no se manipula o prepara con las medidas de seguridad correctas. Identificar los síntomas tempranos es clave para una acción rápida.

La intoxicación alimentaria, o enfermedad de transmisión alimentaria, surge tras el consumo de alimentos contaminados con bacterias, virus o parásitos. Los signos más frecuentes incluyen náuseas, vómitos y diarrea. Aunque la mayoría de los casos son leves y se resuelven solos, algunos pueden ser graves.

Los patógenos detrás de la intoxicación por sushi

No existe un solo culpable. Diferentes microorganismos asociados al pescado crudo o mal manipulado provocan distintos cuadros clínicos.

Anisakiasis

Este parásito, conocido como "gusano del arenque", habita en pescados como el salmón, el bacalao o la caballa. La infección en humanos, la anisakiasis, se produce al ingerir el pescado crudo o poco cocinado.

  • Síntomas: Dolor abdominal intenso, náuseas y vómitos que pueden iniciarse pocas horas después de la ingesta. El parásito puede adherirse a la pared intestinal, causando una reacción inflamatoria severa.
Vibrio

Una bacteria común en mariscos y pescados de aguas costeras. La especie Vibrio parahaemolyticus es una causa habitual.

  • Síntomas: Diarrea acuosa o con sangre, cólicos abdominales, náuseas, vómitos, fiebre y escalofríos. En personas con sistemas inmunitarios débiles, otra especie, Vibrio vulnificus, puede causar infecciones graves en el torrente sanguíneo.
Listeria (Listeria monocytogenes)

Esta bacteria contamina una variedad de alimentos, incluido el pescado crudo. Representa un peligro elevado para grupos específicos.

  • Síntomas: En personas no embarazadas, puede causar síntomas gastrointestinales leves o similares a la gripe (fiebre, dolores musculares). En mujeres embarazadas, puede provocar aborto espontáneo o parto prematuro. En adultos mayores o inmunodeprimidos, puede derivar en meningitis o encefalitis.

Salmonella (Salmonella enterica)

 Aunque se asocia más con aves, también puede estar presente en el pescado crudo.

  • Síntomas: Diarrea, fiebre y calambres estomacales son característicos. Pueden aparecer náuseas, vómitos y dolor de cabeza. Los síntomas suelen iniciar entre uno y tres días después.
Bacillus Cereus

Esta bacteria se asocia frecuentemente con el arroz contaminado que se deja a temperatura ambiente.

  • Síntomas: Presenta dos formas. La forma diarreica causa diarrea acuosa y náuseas. La forma emética, más rápida, provoca vómitos y calambres abdominales intensos.

¿Cuándo debes consultar a un médico?

Busca atención médica inmediata si experimentas:

  • Vómitos persistentes que impiden la hidratación.
  • Signos de deshidratación (boca seca, mareos, orina escasa).
  • Fiebre superior a 38.5°C.
  • Sangre en las heces o en el vómito.
  • Dolor abdominal severo que no cede.
  • Síntomas neurológicos como confusión o rigidez en el cuello.
Consejos para un consumo seguro de sushi

La prevención es la mejor estrategia. Elige restaurantes de confianza con buenas prácticas de higiene. Si perteneces a un grupo de riesgo (embarazadas, niños pequeños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas o sistemas inmunitarios debilitados), opta por sushi vegetariano o con pescado cocinado.

Recuerda que el aspecto y el olor del pescado no siempre delatan la contaminación microbiana. La congelación previa del pescado a temperaturas muy bajas (-20°C o inferior) es un método eficaz para eliminar parásitos como el Anisakis.

Ante la duda, prioriza tu seguridad. Disfruta del sushi con conciencia y reconoce las señales que tu cuerpo envía para proteger tu salud.

