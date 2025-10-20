Comió sushi en Ecuador y acabó en cuidados intensivos: el duro relato de Yuli Vargas

Yuli Vargas creyó que solo era una comida más, pero una infección por salmonella y lupus la llevaron a una larga recuperación

Las enfermedades por consumo de sushi en mal estado llevó a Yuli Vargas a una larga hospitalización.

Lo que parecía una comida común terminó convirtiéndose en una pesadilla para Yuli Vargas, una joven ecuatoriana que hoy enfrenta secuelas físicas y emocionales tras una cadena de enfermedades que la llevaron al borde.

Yuli compartió su historia en Instagram y TikTok, donde se ha convertido en un símbolo de lucha y resiliencia. Allí contó cómo, después de comer sushi, empezó a sentirse mal y fue diagnosticada con salmonella y fiebre tifoidea, infecciones comunes asociadas al consumo de alimentos contaminados.

Pero el caso no quedó ahí. Con el paso de los días, su situación se volvió crítica.

Un diagnóstico tras otro

Los primeros malestares fueron solo el comienzo. En cuestión de semanas, Yuli pasó de una fiebre persistente a enfrentar una pancreatitis y una cirugía para extraerle la vesícula. Poco después, desarrolló una parálisis facial.

Pero lo más difícil aún estaba por llegar: el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, una enfermedad autoinmune compleja que afecta distintos órganos del cuerpo y no tiene cura. En su caso, llegó en medio de un deterioro físico extremo, luego de pasar 23 días hospitalizada, varios de ellos en cuidados intensivos.

“Era un dolor constante, como si mi cuerpo ya no pudiera más”, escribió en una de sus publicaciones.

Los riesgos de consumir sushi en mal estado

El sushi, aunque es uno de los platos más populares de la gastronomía japonesa, implica ciertos riesgos si no se prepara bajo estrictos controles sanitarios. El consumo de pescado crudo mal conservado puede provocar infecciones como la salmonella o la fiebre tifoidea, enfermedades que en casos graves pueden afectar órganos vitales.

Yuli sospecha que todo comenzó con una intoxicación alimentaria mal tratada. Aunque los médicos no han confirmado una relación directa entre el sushi y el desarrollo del lupus, sí es posible que una infección tan agresiva haya actuado como un desencadenante de la enfermedad.

Una recuperación lenta, pero con fuerza

Durante su hospitalización, Yuli no podía alimentarse por sí sola y necesitó asistencia médica constante. Ahora, ya en casa, sigue enfrentando secuelas físicas y emocionales. Requiere medicamentos de alto costo, terapias y el apoyo de su familia para sobrellevar el día a día.

En redes sociales, ha decidido documentar su proceso. Publicó un carrusel titulado “Fragmentos de una vida pasada”, donde muestra fotos y videos de su rutina antes de enfermar: entrenamientos en el gimnasio, salidas con su hija, selfies después del trabajo, y momentos cotidianos que hoy parecen lejanos.

“Extraño esas pequeñas rutinas, pero agradezco poder seguir aquí. Cada día es una oportunidad”, escribió.

Conciencia, prevención y empatía

Además de mostrar su recuperación, Yuli usa su perfil para hablar sobre la importancia del cuidado al consumir alimentos crudos, la conciencia sobre enfermedades autoinmunes y el apoyo emocional que requieren quienes las padecen.

Su historia ha tocado a miles de personas en América Latina. En los comentarios, seguidores le envían mensajes de ánimo y comparten historias similares. Su lema, que repite a modo de mantra, es claro: “Una nueva vida, un día a la vez.”

¿Qué cuidados hay que tener con el sushi?

Aunque es un platillo exquisito para muchos, el sushi puede convertirse en un riesgo si no se toman las precauciones necesarias:

Asegurarse de que el pescado crudo haya sido congelado previamente según las normas sanitarias. Verificar que el lugar donde se consume mantenga la cadena de frío. Preferir restaurantes certificados y con buenas prácticas de higiene alimentaria. Evitar su consumo en sitios con poca rotación de productos o escaso control sanitario.

Cómo ayudar a Yuli en su recuperación

Yuli Vargas ha pedido ayuda a través de sus redes sociales para enfrentar los altos costos de su tratamiento. En una reciente publicación de Instagram, ella misma expresó:

"Hola, soy Yuli! Necesito tu ayuda 🤝 estoy tratando de recuperarme y es un proceso que toma tiempo y dinero. Al salir del hospital no se ha acabado mi lucha, apenas empieza... tengo cuentas hospitalarias, terapias físicas, medicina, tratamientos, consultas médicas y asistencia diaria. La salud es carísima y solo nos damos cuenta cuando la perdemos."

Además, invitó a sus seguidores a colaborar económicamente o, si no pueden, a compartir su historia y enviar buenas energías. Su campaña de recaudación está activa en GoFundMe, cuyo enlace está disponible en su perfil de Instagram bajo el nombre GOFUNDME YULI. Cada aporte, grande o pequeño, es fundamental para que Yuli continúe su recuperación.

